Representante de Elias cobra definição do Atlético-MG sobre futuro do atleta

Volante, que tem contrato com o Galo até o fim do ano, segue na mira do Internacional

O futuro de Elias segue indefinido. Segundo o Uol Esporte, o volante, que tem contrato com o Atlético-MG até o fim deste ano, tem uma oferta para assinar contrato de dois anos com o Internacional. O Galo pediu R$ 10,7 milhões para liberar o meio-campista em definitivo. O Alvinegro detém 70% dos direitos econômicos do atleta.

Por conta disso, o staff de Elias terá uma reunião com o Atlético-MG para definir o futuro do jogador. Duas alternativas serão dadas ao Galo: renovar o contrato do volante ou então liberá-lo ao Inter.

Os representantes do jogador, de 33 anos, tratam a ausência de contato da diretoria do Galo como falta de respeito, segundo o Uol Esporte.

Já a cúpula do Atlético-MG fala abertamente sobre renovar com Elias, mas ainda não tinha procurado o staff do volante para conversar sobre a situação.