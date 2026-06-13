O estágio da seleção portuguesa, em preparação para a Copa do Mundo de 2026, foi marcado por um incidente que gerou muita polêmica, depois que João Félix se envolveu em uma situação incomum com os dirigentes da seleção nos últimos dias.

A seleção marroquina está no Grupo 11, que inclui Congo, Colômbia e Uzbequistão.

Em um vídeo que circulou na rede social “X”, Félix apareceu ao sair do ônibus, antes de entrar no hotel onde a equipe está hospedada, onde parou por alguns minutos com uma pessoa, antes que um dos dirigentes da seleção portuguesa se dirigisse a ele para repreendê-lo.

De acordo com reportagens da mídia, o astro português recebeu críticas severas dos responsáveis no campo de treinamento após aparecer em uma conversa com um influenciador nas redes sociais, em uma ação considerada uma violação das normas de comunicação em vigor durante o torneio.

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Os relatos indicaram que o jogador não aceitou bem a situação, demonstrando irritação com as críticas que recebeu após o incidente, o que gerou polêmica nos círculos portugueses.

Essa cena gerou ampla repercussão nas redes sociais, especialmente por ter ocorrido após a recente crise, com alguns interpretando que o jogador pretendia enviar uma mensagem afirmando seu desejo de permanecer próximo da torcida, apesar das restrições impostas no campo de treinamento.

A seleção portuguesa continua seus preparativos para disputar a Copa do Mundo com grandes ambições de disputar o título, enquanto a comissão técnica busca impor o máximo de disciplina e concentração no campo de treinamento antes do início das partidas oficiais.