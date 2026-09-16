







Por quase 30 anos, Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge foram juntos os dois dirigentes mais marcantes do Bayern de Munique. Sem Hoeneß, primeiro manager, depois presidente e presidente do conselho fiscal, e sem Rummenigge, vice-presidente e depois presidente da diretoria, nada aconteceu no FCB desde o início dos anos 1990.

A ascensão duradoura do Bayern a um dos maiores e mais bem-sucedidos clubes do mundo seria impensável sem os dois ex-jogadores. Durante a longa trajetória em comum — eles jogaram juntos pela primeira vez em 1974 —, um impulsionou o outro. Também porque muitas vezes tinham opiniões totalmente diferentes e gostavam de bater boca internamente (e de fazer as pazes repetidamente). A cultura bávara da discussão passou a fazer parte do DNA dos muniquenses tanto quanto o Mia san Mia.

Agora, eles voltaram a ter opiniões muito diferentes em uma importante questão de futuro do Bayern e, em uma votação decisiva no conselho fiscal, chegaram até a votar de maneira diferente.

Rummenigge teria negado seu voto a Eberl no FCB: o que está por trás disso?

Como informa o Sport1, Rummenigge teria se abstido na reunião do conselho fiscal em que, após muito vai e vem durante a temporada passada, foi decidida a renovação contratual do diretor esportivo Max Eberl. Rummenigge, portanto, teria negado seu voto a Eberl.

Em geral, votações importantes desse tipo sobre diretores costumam ocorrer por unanimidade, após as discussões habituais e por vezes bastante longas e apaixonadas.

Mas, enquanto os demais membros do órgão de controle, liderados por Hoeneß e pelo presidente Herbert Hainer, aprovaram o novo contrato de Eberl até 2029, o antigo presidente da diretoria, segundo a publicação, deu um claro sinal de ceticismo. Essa abstenção, caso a informação do portal esteja correta, pode ser interpretada como uma mensagem clara à cúpula do futebol do recordista de títulos e como uma crítica à forma como as decisões vêm sendo tomadas.

Independentemente disso, o Bayern agora renovou até 2029 os contratos de todos os seus principais responsáveis pelo futebol: depois do técnico Vincent Kompany, do presidente da diretoria Jan-Christian Dreesen e de Eberl, o diretor esportivo Christoph Freund também renovou nesta quarta-feira, até 2029.

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Rummenigge também se absteve porque estava irritado com Uli Hoeneß?

Só na segunda-feira, Hoeneß contou com um sorriso, em um evento do time de basquete do Bayern, que havia levado "uma bronca daquelas" internamente por causa de uma declaração que deu no fim de julho, à margem do período de treinos em Tegernsee. Na ocasião, Hoeneß havia estimado a probabilidade de renovação com Eberl em “no momento, acredito, 100 por cento”. Com isso, ele corrigiu sua própria declaração de maio, quando, diante da mesma pergunta pouco antes do apito inicial da final da Copa da Alemanha, ainda havia calculado as chances de Eberl em "60 a 40 por cento" e falado de dúvidas no órgão de controle.

Na sequência, Hoeneß foi criticado por muitos lados —independentemente do conteúdo de suas declarações, com toda a razão — pela investida humanamente questionável contra seu sucessor no pior momento possível. Em Tegernsee, quando a renovação já vinha se desenhando há muito tempo após o bem-sucedido verão de transferências dos muniquenses, ele provavelmente quis consertar a situação — e imediatamente arrumou o problema seguinte. Desta vez, porém, com seu parceiro de longa data.

Segundo o Sport1 , Rummenigge continua avaliando de forma crítica o trabalho de Eberl. Além disso, ele não estaria disposto a simplesmente aprovar toda e qualquer decisão de pessoal que já tenha sido impulsionada previamente por Hoeneß e Hainer no comitê presidencial. Com isso, Rummenigge deixa claro que assume um papel independente dentro do poderoso órgão e não segue automaticamente a linha do presidente honorário.

Algumas coisas, ao que parece, nunca mudam no Bayern.