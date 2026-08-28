Lamine Yamal vive um início de temporada submetido aos mínimos detalhes, mas, dentro dos muros do Barcelona, o cenário é completamente diferente: não há preocupação nem críticas, mas sim confiança absoluta de que a explosão do talento de Rocafonda é apenas uma questão de tempo.

O jornal espanhol "Marca" revelou que a comissão técnica, a diretoria do clube e o vestiário não dão nenhuma importância ao fato de o jovem ponta ainda não ter marcado nenhum gol nesta temporada, e não veem sua insatisfação por ter sido substituído na partida contra o Elche como um indício de qualquer queda de moral, um comportamento a que já se habituou em temporadas anteriores.

O técnico Hansi Flick foi o primeiro a admitir que Lamine ainda não atingiu o auge do seu nível, mas o defendeu com firmeza após a primeira partida da temporada, ao dizer: "Ele estava com algumas dores de cabeça, mas é um gênio".

E prosseguiu: "Ele teve três semanas de férias e agora jogou apenas alguns dias, não estava em seu melhor momento contra o Elche. Temos que tentar recuperar toda a sua condição física o mais rápido possível".

E completou: "Estou feliz porque ele jogou 60 minutos e contribuiu nos dois primeiros gols no estádio Martínez Valero. Ele nos deu opções para as substituições. Ele contribuiu muito na partida, trabalha duro, está melhorando, precisamos dele, é um jogador inacreditável".

Unai e a trave privam o gênio

Essa grande confiança se apoia no que Lamine mostrou diante do Athletic Bilbao, onde conseguiu se livrar da marcação dos defensores do time basco diversas vezes, driblou-os por dentro e por fora, testou suas capacidades em mais de uma ocasião e esteve muito perto de marcar.

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No primeiro tempo, obrigou o goleiro internacional Unai Simón, eleito o melhor jogador da partida, a brilhar ao defender dois chutes espetaculares de Lamine, antes de a trave privá-lo do seu primeiro gol nesta temporada no segundo tempo.

No clube catalão, prevalece a firme convicção de que Lamine Yamal brilhará com força nesta temporada 2026-2027, aliás, já brilha com seu desempenho e suas movimentações. Não há qualquer preocupação no Barcelona, mas sim confiança plena e total tranquilidade na joia de La Masia.