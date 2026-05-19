Reorganização do ataque: o Feyenoord vai sofrer uma perda financeira com um único jogador

Além de Raheem Sterling, os atacantes Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda e Gonçalo Borges devem deixar o Feyenoord, segundo noticiou o Algemeen Dagblad nesta terça-feira. No caso deste último, o clube de Roterdã parece que vai sofrer uma perda financeira significativa.

Entre os atacantes do Feyenoord, apenas os talentosos Shaqueel van Persie e Leo Sauer têm lugar garantido no elenco para a próxima temporada.

O Feyenoord quer colher os frutos do excelente desempenho de Hadj Moussa e Ueda, que podem aumentar ainda mais seu valor de mercado na Copa do Mundo.

Borges, assim como Sterling, não rendeu o suficiente e está prestes a sair pela porta dos fundos. “Mesmo no domingo, em Zwolle, Borges não saiu do banco. O Feyenoord deve se preparar para uma perda financeira em relação aos 11 milhões de euros que foram pagos.”

Casper Tengstedt, Gaoussou Diarra e Aymen Sliti terão um verão incerto. Ainda não está claro o que o Feyenoord fará com esses três jogadores.

Jogadores emprestados

De acordo com o observador de clubes Mikos Gouka, após uma boa temporada no FC Utrecht, Gjivai Zechiël é o único jogador emprestado que retorna e tem chances reais de uma oportunidade no Feyenoord. Jan Plug e Jaden Slory podem ser emprestados novamente a outros clubes.

Plamen Andreev, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Calvin Stengs, Luka Ivanusec e Stéphano Carrillo não têm futuro no Feyenoord.