Renúncia do “padrinho” dos negócios da Liga Saudita... e consultor da Associação assume o cargo

A renúncia repentina abalou os bastidores da Liga Profissional Saudita, depois que o nigeriano Michael Aminalo, o homem que arquitetou as contratações de estrelas internacionais, decidiu deixar o cargo de diretor esportivo da liga. A saída ocorre em um momento delicado, levantando mil perguntas sobre o futuro do projeto de atração de talentos que mudou a face do futebol saudita.

Isso ocorre no momento em que Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, foi demitido após a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal “Al-Sharq Al-Awsat” confirmou que Aminalo, principal responsável pelo processo de contratação de jogadores estrangeiros, apresentou sua demissão nesta segunda-feira por meio de um e-mail enviado à diretoria da Liga, encerrando assim uma trajetória de cerca de três anos desde sua nomeação em 2023.

Até o momento, não ficaram claras as razões que levaram o “artífice das negociações” a tomar a decisão de se afastar, e a Liga Profissional Saudita manteve silêncio, não emitindo nenhum comentário oficial sobre a medida ou seu momento.

Segundo as informações, o espanhol Jesús Arroyo, assessor do diretor executivo da Liga, assumirá o cargo no lugar de Aminalo. Espera-se que os trâmites relacionados à sua nomeação oficial sejam concluídos nos próximos dias.

Aminalo liderou a gestão esportiva e supervisionou o projeto de contratação de jogadores estrangeiros em coordenação com as entidades competentes, em uma fase em que os clubes da liga contrataram os principais astros do mundo. Ele também participou da elaboração e implementação dos mecanismos de contratação nas últimas três temporadas, além de acompanhar os aspectos técnicos do projeto, que tinha como objetivo elevar o nível competitivo da liga e fortalecer sua presença global.

Espera-se que a Liga Saudita de Futebol Profissional divulgue, nos próximos dias, os detalhes da mudança administrativa e o processo de transferência de funções para Jesús Arroyo, que atuou como consultor do diretor executivo antes de ser escolhido para suceder Aminalo.