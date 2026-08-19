Renúncia coletiva e transferência de propriedade: novo passo revolucionário para os grandes do Campeonato Saudita

O futebol saudita vive novos desdobramentos revolucionários, especialmente no que diz respeito aos quatro grandes clubes: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli.

O Ministério do Esporte da Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira o início da transferência da propriedade das ações das entidades sem fins lucrativos, que representam 25% das ações das empresas dos quatro grandes clubes, para o Fundo de Investimento Público.

Com isso, o Fundo de Investimento Público passará a ser o proprietário integral dos clubes Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, sendo que os conselhos de administração dessas entidades serão dissolvidos após o cumprimento dos procedimentos legais necessários.

Segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", essa medida representa a segunda fase do processo de transferência da propriedade dos quatro grandes clubes, em consonância com os objetivos do projeto de investimento e privatização dos clubes esportivos.

Em virtude dessa medida, os conselhos de administração das empresas dos clubes continuarão a exercer suas funções durante a fase atual até o término de seus mandatos, incluindo os membros nomeados pelas entidades sem fins lucrativos.

Por outro lado, os funcionários do Fundo de Investimento Público renunciarão à presidência dos comitês executivos dos clubes, em conformidade com os regulamentos relacionados à justiça na competição.

Vale lembrar que o clube Al-Hilal segue sendo a única exceção entre os quatro grandes clubes, uma vez que 70% de suas ações foram transferidas para a Kingdom Holding Company, de propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, em abril passado.

Espera-se que a propriedade dos clubes Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli também seja transferida para um grupo de investidores e empresários no próximo período, completando o processo de privatização dos grandes clubes da liga saudita.

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