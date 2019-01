Renovação trava e Diego pode deixar o Flamengo no meio do ano

Clube carioca recusa contraproposta envolvendo luvas e aumento salarial

A novela envolvendo a renovação de Diego e Flamengo ganhou mais um capítulo. Apesar de ambas as partes concordarem com o tempo do novo vínculo, as negociações travaram devido a contraproposta do meia envolvendo luvas e aumento salarial, de acordo com o Globoesporte.

O jogador possui vínculo até o fim de julho e em fevereiro pode assinar um novo pré-contrato com outro clube.

Apesar da temporada irregular, Diego é visto como um dos principais nomes do elenco, tanto dentro, como fora de campo. Nesta janela de transferências, o clube já perdeu Lucas Paquetá, que desempenhava a mesma função e chegou a colocar ex-santista no banco. Por outro lado, Arrascaeta, do Cruzeiro, também está em negociação com o Rubro-Negro.