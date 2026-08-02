Ao longo do domingo, o jogador de ataque, que no início de julho foi eliminado com o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo pela Noruega (1 a 2), retorna a Madri após as férias da Copa. Na segunda-feira, ele inicia os treinamentos e, com isso, a preparação para a nova temporada. Imediatamente depois, segundo o jornal espanhol AS, estão previstas as conversas decisivas.

Vinicius deve primeiro se reunir com o novo técnico Jose Mourinho, com quem tem um histórico delicado, originado pelo escândalo de racismo no duelo do Real pela Champions League contra o ex-clube de Mourinho, o Benfica, em fevereiro. No entanto, já não deve haver mais mágoa entre os dois, e Mourinho abriria mão de Vinicius com muita relutância.

Como o próprio jogador enxerga seu futuro deverá ser explicado de forma definitiva aos dirigentes do Real após a conversa com Mourinho. Segundo informações, os madrilenhos exigem uma decisão rápida de Vinicius, para quem há duas opções distintas: renovar com o Real ou se transferir ainda neste verão para o FC Arsenal. Os merengues querem evitar a todo custo perder o brasileiro de graça em 2027, ao fim de seu contrato atual.

Bônus por assinatura é, ao que tudo indica, o ponto-chave nas negociações entre Real Madrid e Vinicius Junior

Há cerca de um ano e meio, a questão sobre Vinicius renovar ou não seu contrato no Bernabéu segue em aberto. O jogador de 26 anos até deve seguir se vendo, em princípio, nos Blancos, mas surgiram obstáculos nas negociações em questões financeiras. O quão profundos eles são gerou diferentes atualizações repetidamente. Segundo uma reportagem recente de The Athletic, as ideias de clube e jogador ainda apresentam diferenças significativas.

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O renomado portal online detalha minuciosamente o andamento das conversas sobre uma renovação contratual. Desde a primavera de 2025, o estafe de Vinicius insistiria em um pacote total que lhe renderia quase 30 milhões de euros por ano. Nesse valor também estaria incluído um bônus por assinatura - segundo o The Athletic, o ponto crucial.

Isso porque o Real aparentemente não quer aceitar isso de forma alguma, enquanto Vinicius o veria como a única possibilidade de ganhar, no total, mais do que o companheiro superastro Kylian Mbappe. Afinal, ele recebeu a garantia de um bônus por assinatura desse tipo - e bastante generoso - quando se transferiu sem custos do Paris Saint-Germain para a capital espanhola em 2024.

Real Madrid não quer mais melhorar a oferta de contrato para Vinicius Junior

Embora às vezes se diga que Vinicius está disposto a reduzir suas exigências para permanecer em Madri, isso evidentemente ainda não aconteceu até agora. Resta esperar para ver se ele vai ceder. A posição do Real, segundo relatos coincidentes, é clara: não haverá nova melhora. Portanto, Vinicius precisa aceitar a oferta de contrato atualmente sobre a mesa ou provavelmente será vendido.

E é aí que entra o FC Arsenal. Segundo o The Athletic , os Gunners vêm aproveitando há meses a situação indefinida de Vinicius para, nos bastidores, delinear as condições de um possível megatransferência. Recentemente, a imprensa inglesa também noticiou em uníssono que o Arsenal planeja uma oferta recorde por Vinicius e quer fazer do driblador o jogador mais bem pago da história do clube.

O FC Arsenal vai levar Vinicius? "Mikel Arteta o ama"

"Mikel Arteta o ama", cita o The Athletic uma fonte próxima ao treinador do campeão inglês, que enfatiza: "Se Vinicius não renovar, estaremos lá." No Arsenal, haveria a consciência de que há apenas poucos jogadores no mundo capazes de dar uma nova dimensão ao time que vem tendo tanto sucesso recentemente. Por isso, em Londres, estariam dispostos a romper a estrutura salarial tradicional por Vinicius. O otimismo de conseguir concluir a operação existe entre os ingleses, diz a reportagem. Ainda mais porque Vinicius, com apenas mais um ano de contrato, possivelmente poderia ser contratado por um valor um pouco abaixo do mercado.

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The Athletic interpreta, por sua vez, a cautela do Arsenal na disputa pelo ponta do PSG Bradley Barcola, com quem os Gunners vinham sendo ligados com frequência, como um indício de que o clube pode ter um trunfo ainda maior na manga com Vinicius. O internacional brasileiro seria a opção 1A absoluta para reforçar a ponta esquerda, posição para a qual o Arsenal ainda gostaria de contratar mais um nome neste verão, além de Christos Tzolis (que chegou por 40 milhões de euros vindo do Club Brugge como substituto de Leandro Trossard, que se transferiu para o Besiktas).

Enquanto isso, o Real, apropriadamente, já teria fisgado um possível substituto para Vinicius em Yan Diomande. O vice-campeão espanhol já teria chegado a um acordo com o jogador de lado de campo do RB Leipzig, mas a negociação com o clube da Bundesliga está se mostrando complicada. Segundo informações, o Real teria de colocar na mesa ao menos 120 milhões de euros para contratar Diomande. Já o marfinense de 19 anos não viajou agora com o time para o período de treinamentos na Áustria, segundo o RB, por motivo de doença. De acordo com uma reportagem da Sky, no entanto, Diomande já teria se desligado mentalmente do Leipzig e estaria decidido, de qualquer forma, a se transferir para o Real.