Renovação é a palavra de ordem nas seleções da Europa; confira as novidades!

Alemanha, Itália e Holanda aparecem como os times que mais estão de olho em seus jovens valores... Inglaterra e França já colhem os frutos

Técnico da , Joachim Löw surpreendeu e causou polêmica ao fechar as portas da seleção para Thomas Müller, Boateng e Mats Hummels - colocando fim à geração campeã mundial em 2014. A explicação dada pelo treinador foi de que, após a eliminação na fase de grupos do Copa e rebaixamento na UEFA , era preciso iniciar definitivamente uma renovação na Mannschaft.

Embora o histórico de Löw deponha a seu favor, já que foi o próprio quem soube desenvolver os jovens talentos que apareceram na de 2006 e levantariam o troféu em 2014, a primeira experiência não foi das melhores. No amistoso contra a , quarta-feira (20), primeiro compromisso desde a polêmica com a trinca de ídolos do , os alemães ficaram no empate por 1 a 1 em casa.

A geração campeã mundial de 2014 chegou ao seu fim (Foto: Getty Images)

Jogador Posição Idade Clube Tilo Kehrer Lateral-direito 22 anos Lucas Klostermann Lateral-direito 22 Niklas Stark Zagueiro 23 Hertha Berlin Tah Zagueiro 23 Leverkusen Eggenstein Meia 22 Gnabry Meia 22 Bayern Kai Havertz Meia 19 Leverkusen Leroy Sané Ponta 23 Man.City

Novidades pós-Copa na seleção alemã

No planejamento de renovação da Alemanha, inicialmente Löw apresenta sete novidades. O mais jovem de todos é Kai Havertz, meia que vem tendo destaque no Leverkusen. Espera-se também que outros jovens, com experiência de Copa do Mundo, também tenham destaque. São os casos de Süle, Brandt, Goretzka, Kimmich e Timo Werner. E também de Leroy Sané, decisivo pelo cuja ausência na lista para o Mundial de 2018 surpreendeu – o ponta é justamente um dos principais nomes para o novo ciclo.

mistura jovens com veteranos

Mas apesar da renovação à força dos alemães, a verdade é que o momento é de transição para quase todas as seleções. Na Europa, com as equipes de olho nas Eliminatórias para a , as camisas mais tradicionais fazem o máximo para não ficarem para trás no tempo.

Convocado, Kean ficou em 9º no prêmio NxGn (Foto: Getty Images)

É o caso da Itália, que protagonizou um vexame histórico ao não conseguir a classificação para a Copa de 2018. Pouco a pouco, o técnico Roberto Mancini consegue incorporar alguns jovens em suas listas. Dentre todos, o maior destaque é o atacante Moise Kean, da , que ficou no Top 10 do prêmio NxGn.

Os veteranos Bonucci e Chiellini seguem fortes na Azzurra (Foto: Getty Images)

Jogador Posição Idade Clube Donnarumma Goleiro 20 Gianluca Mancini Zagueiro 22 Barella Meia 22 Sensi Meia 23 Nicolo Zaniolo Meio-campo 19 Federico Chiesa Atacante 21 Moise Kean Atacante 19 Juventus

Os mais jovens atletas chamados por Mancini

Recentemente, a Itália viu nomes como o próprio Pirlo e Buffon, ídolos no título mundial de 2006, se aposentarem da Azzurra. Mas veteranos como Chiellini, Bonucci e até mesmo o atacante Fabio Quagliarella, com os seus 36 anos, seguem com espaço no time de Mancini. O estágio de renovação ainda não é dos mais avançados, mas existe a tentativa.

, também em transição

Ceballos, uma das novidades após a Copa do Mundo de 2018 (Foto: Getty Images)

Os espanhóis vivem uma situação ligeiramente semelhante em relação aos italianos. Da equipe campeã mundial em 2010 e da Euro 2012, já não se encontram ícones como Iniesta ou Xavi. Gerard Piqué também anunciou sua aposentadoria da Roja, deixando a nomes como Busquets, Sergio Ramos e Jesus Navas a responsabilidade de mostrarem aos novos jogadores o segredo da mentalidade vencedora.

Jogador Posição Idade Clube Ceballos Meio-campo 22 Rodri Meia 22 Fabián Ruiz Meia 22 Gayá Lateral-esquerdo 23 Mario Hermoso Zagueiro 23

A renovação da equipe espanhola foi mais forte para o Mundial de 2014, onde apesar dos bons valores no papel – como Morata, Pedro e Koke – os resultados não chegaram. Dando sequência a uma nova leva, as principais apostas do técnico Luis Enrique são os meio-campistas Ceballos e Rodri.

e : colhendo os frutos

França, campeã mundial com uma geração que ainda promete muito (Foto: Getty Images)

Jogador Posição Idade Clube Ndombélé Meia 22 Kingsley Coman Ponta 22 Bayern Anthony Martial Atacante 23 Man.United

Pouco a mudar na seleção francesa

Campeões do mundo com uma equipe marcada pela juventude e força física, a seleção francesa sabe que ainda vai aproveitar muito a geração encabeçada pelo espetacular Kylian Mbappé, de 19 anos. E Didier Deschamps ainda faz pequenos ajustes com nomes experientes por grandes clubes, e que agora deverão encontrar ainda mais espaço para se firmarem de vez pelos Bleus: são os casos de Coman e Martial.

Sancho, joia do futebol inglês, com o prêmio NxGn 2019 em mãos (Foto: Goal)

Já a Inglaterra é quem mais promete para o futuro, e deixou isso evidente também durante o Mundial. Nos campos russos, Harry Kane, Dele Alli, Marcus Rashford e o goleiro Pickford foram alguns dos mais jovens em um time de garotos. E pela frente o técnico Gareth Southgate ainda terá vários atletas que, em 2017, levaram os Três Leões ao título mundial sub-17. Dentre eles, destacam-se os meias Callum Hudson-Odoi, do , e Jadon Sancho, sensação do que levou o prêmio NxGn entregue pela Goal ao melhor futebolista sub-19.

Os outros

Frenkie De Jong, joia do futebol holandês (Foto: Getty Images)

Atual vice-campeã mundial, a também segue a produzir talentos: Ante Palaversa e Antonio Marin, presentes na lista do NxGn são alguns exemplos. Mas quem já vem utilizando suas revelações na seleção principal é a , que assim como a Itália ficou de fora da última Copa do Mundo.

Seguindo a melhor tradição holandesa, nomes como De Ligt e Frenkie De Jong já são protagonistas com a camisa Laranja e mostram: o futuro é promissor!