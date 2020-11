Renovação de Guardiola emperra e Manchester City já pensa em substituto

Treinador afirma que o calendário apertado é o principal motivo para as conversas estarem travadas; Citizens miram em dois nomes caso Guardiola saia

O tempo está passando e Pep Guardiola ainda não definiu qual será o seu futuro. Com contrato até o fim da atual temporada, o clube ainda não sabe se o treinador está disposto a renovar o vínculo.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Recentemente, o catalão afirmou que as conversas sobre uma possível renovação só não aconteceram ainda pois o calendário da temporada 2020/21 está agitado e o foco é fazer o time conseguir superar os desafios desta maratona de jogos. A atual pausa da Data Fifa é a última até o próximo mês de março e até o início de 2021, o City terá dois jogos por semana.

Mais times

Este seria o momento perfeito para Guardiola pensar seriamente sobre uma renovação ou não, faltando apenas sete meses para o contrato se encerrar. No fim de outubro, o treinador deu pistas que desejaria ficar no clube. "Estou incrivelmente feliz aqui, orgulhoso por estar em Manchester e tomara que eu possa fazer uma boa temporada para permanecer por mais tempo".

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Outro indicativo positivo para o clube inglês é a negativa de Guardiola ao . "Algumas coisas você só faz uma vez na vida", afirmou o catalão para negar os boatos de que retornaria ao Camp Nou.

Qualquer novo acordo entre clube e treinador deve ser firmado por apenas mais 12 meses. Guardiola já deixou claro que não tem a pretenção de se tornar um novo Sir Alex Ferguson ou Arsene Wenger, que permaneceram por mais de duas décadas no e , respectivamente. Esta é a quinta temporada do catalão no Etihad Stadium.

O City gostaria de manter Guardiola pelo maior tempo possível, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil fica a renovação do contrato. Diante deste cenário, o clube já está de olho em dois possível substitutos para assumir o comando do time na próxima temporada.

Segundo apurações da Goal, Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, e Mauricio Pochettino, ex-comandante do Tottenham, são os nomes que mais agradam. No entanto, a prioridade no momento é manter Guardiola, que já faz parte da história do clube com dois títulos de Premier League e quatro conquistas de copas nacionais.

Mais artigos abaixo

O principal ponto de críticas do trabalho do catalão é o desempenho ruim do City na Liga dos Campeões. Guardiola nunca conseguiu levar o City para além das quartas de final da competição europeia. O calendário apertado nesta temporada seria um problema para os times ingleses competirem em alto nível nesta edição da Champions e renovar por mais um ano daria a ele e ao clube melhores condições de título.

O clube continua esperançoso de que Guardiola ficará mais tempo, mas a incerteza sobre seu futuro permanecerá até o anúncio de qualquer acordo.