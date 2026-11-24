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A decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 reabriu o debate sobre a atuação da Confederação Africana de Futebol e a credibilidade de suas decisões. A corte anulou a decisão que havia tirado o título do Senegal e dado a vitória ao Marrocos por W.O., o que levou o jornalista francês Benoît Pérochet a fazer duras críticas às instituições responsáveis pela gestão do futebol no continente africano.

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Em participação no canal France 24, Pérochet avaliou que a decisão da Corte Arbitral do Esporte representa um duro golpe para a Confederação Africana de Futebol, sobretudo porque o órgão judicial de Lausanne não ratificou a decisão tomada pela Comissão de Apelação da CAF após a final entre Senegal e Marrocos.

O jornalista francês explicou que o cerne da disputa está ligado às prerrogativas do árbitro dentro de campo. Segundo ele, a corte se baseou no entendimento de que o árbitro da partida tem autoridade exclusiva para avaliar o andamento do jogo e determinar se ele foi encerrado definitivamente ou se as condições permitem sua retomada.

Em sua fundamentação, a corte considerou que o árbitro congolês Jean-Jacques Ndala não declarou o encerramento definitivo da partida depois que os jogadores do Senegal deixaram o campo em protesto contra o pênalti marcado para o Marrocos. Pelo contrário, ele permitiu que o jogo continuasse, o que impediu que a seleção senegalesa fosse considerada desistente, conforme a interpretação adotada pela Comissão de Apelação africana.

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Ao comentar as consequências da decisão, Pérochet afirmou: "As instituições africanas humilham o futebol africano, que vem mostrando uma evolução constante nos últimos dez anos".

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Pérochet acrescentou que há um vencedor e um perdedor ao fim deste caso, mas que, na sua visão, os maiores derrotados são as instituições do futebol africano e a Confederação Africana de Futebol (CAF), pela forma como a disputa terminou na Corte Arbitral do Esporte.

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Pérochet questionou o grau de confiança que ainda se pode depositar na Confederação Africana de Futebol depois de ter perdido o caso na Corte Arbitral do Esporte. Para ele, uma decisão que anula uma resolução anterior da Comissão de Apelação coloca a entidade diante de questionamentos sobre a credibilidade de suas decisões e a gestão das competições continentais.

As críticas não se limitaram ao caso da final do torneio. Ele também lembrou que a Confederação Africana de Futebol havia anunciado anteriormente a mudança na periodicidade da Copa Africana de Nações, que passaria a ser disputada a cada quatro anos em vez de dois, antes de voltar atrás nessa ideia. Na avaliação do jornalista, esse recuo é mais um exemplo de decisões que levantam dúvidas sobre a forma como a entidade administra o futebol africano.

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A Federação Marroquina de Futebol divulgou um comunicado oficial no qual afirmou que vai recorrer, por todos os meios legais possíveis, da decisão do CAS , manifestando surpresa e repúdio a uma decisão que, segundo a entidade, não levou em conta o que o lado marroquino apresentou sobre a existência de contato entre o árbitro alemão Ulrich Haas e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol 48 horas antes da divulgação da decisão, além de desconsiderar as regras da Fifa e da Ifab sobre jogadores que deixam o campo sem autorização do árbitro e as responsabilidades decorrentes disso.

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