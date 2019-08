Rennes x PSG: como assistir no DAZN, escalação e mais do Campeonato Francês

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil neste domingo (18)

Fechando a segunda rodada do , o DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre e . A partida será disputada neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no estádio Route de Lorient.

Veja informações da partida!

JOGO Rennes x PSG DATA Domingo, 18 de agosto LOCAL Route de Lorient - Rennes, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: PSG)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RENNES

A derrota na Supercopa da para o PSG parece não ter abalado a equipe, que iniciou o Campeonato Francês com vitória sobre o Montpelier por 1 a 0 fora de casa.

Ocupando a oitava posição da , o Rennes não poderá contar com Flavien Tait, expulso contra o Montpelier. No entanto, o time deverá seguir com o 3-5-2,

PSG

Mendy; Silva, Gelin, Morel; Traoré, Siliki, Camavinga, Grenier, Maouassa; Niang, Bourigeaud

Os parisienses alcançaram uma vitória tranquila sobre o Nimes na primeira rodada do Francês, e agora buscam repetir o feito nesse fim de semana. No entanto, o técnico Tuchel não poderá contar com Neymar, que sequer foi relacionado para a partida.

Oficialmente é listado com uma lesão no tornozelo, porém, o treinador já não conta com o atleta. A questão é que o PSG não recebeu ainda uma oferta capaz de convencê-lo a ceder o atacante.

Provável escalação do PSG: Aréola; Marquinhos, Thiago Silva, Diallo; Meunier, Verratti, Di Maria, Bernat; Sarabia; Cavani, Mbappé