Rennes x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Valendo a liderança, Rennes e Fernerbahçe se enfrentam na tarde desta quinta-feira (15), no Roazhon Park, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, pela plataforma de streaming.

As duas equipes venceram em suas estreias e, por isso, quem vencer em solo francês assumirá a liderança do grupo B. De um lado, o Rennes tem quatro desfalques confirmados por lesão, e vem de goleada aplicada no fim de semana, pela Ligue 1, na qual é o sexto colocado.

Já o Fenerbahçe teve uma semana inteira para se preparar para o duelo e, com exceção de Nazim Sangare, que se recupera de uma lesão no joelho, não tem outros problemas no elenco. No Campeonato Turco, o time é o sétimo colocado.

Escalações:

Escalação do provável RENNES: Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Meling; Ugochukwu, Tait; Bourigeaud, Majer, Sulemana; Abline.

Escalação do provável FENERBAHÇE: Bayindir; Henrique, Szalai, Peres; Kadioglu, Kahveci, Arao, Crespo, Alioski; King, Pedro.

Desfalques

Fenerbahçe

Nazim Sangare, com uma lesão no joelho, é o único desfalque confirmado do time turco.

Rennes

Baptiste Santamaria, Jeremy Doku, Arnaud Kalimuendo e Warmed Omari, lesionados, são as baixas na equipe francesa.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 15 de setembro de 2022.

• Horário: 16h (de Brasília).

• Local: Roazhon Park, Rennes - FRA.