Rennes x Chelsea: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela quarta rodada do grupo E da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo válido pela quarta rodada do grupo E da UEFA , o recebe o nesta terça-feira (24), no estádio Rennes, às 14h55 (de Brasília). A partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, no Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rennes x Chelsea DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Rennes - FRA HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Rennes precisa vencer o duelo desta terça se quiser seguir com chances de classificação na Champions League. O time francês não terá Jonas Martin, Daniele Rugani, Faitout Maouass, lesionados, enquanto Dalbert está suspenso.

Já o Chelsea quer ganhar para seguir na liderança do grupo e tem dúvidas para o jogo. Isso porque Christian Pulisic, Kai Havertz, Thiago Silva não estão em sua melhor condição física e, por isso, podem ficar fora do duelo.

Provável escalação do Rennes: Alfred Gomis, Brandon Soppy, Damien Da Silva, Nayef Aguerd, Adrien Truffert, Eduardo Camavinga, Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier, Romain Del Castillo, Serhou Guirassy, Flavien Tait.

Provável escalação do Chelsea: Edouard Mendy, Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, N'Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RENNES

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Rennes 20 de novembro de 2020 3 x 0 Rennes Ligue 1 7 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Rennes Ligue 1 27 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Krasnodar x Rennes Champions League 2 de dezembro de 2020 14h55 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Chelsea Premier League 21 de novembro de 2020 Chelsea 4 x 1 Sheffield Premier League 7 de novembro de 2020

Próximas partidas