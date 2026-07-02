René van der Gijp revela detalhes picantes sobre o segundo ano de Slot no Liverpool

Na quinta-feira, René van der Gijp traçou um quadro desanimador sobre a segunda temporada de Arne Slot no Liverpool. Segundo o analista do programa “Vandaag Inside”, o elenco já estava totalmente farto do técnico, que já havia sido demitido.

“É estranho, não é? Ouvir histórias de que Slot foi realmente rejeitado pelo Liverpool. Em apenas um ano. Como é possível isso?”, questiona Van der Gijp em voz alta durante a transmissão do programa de entrevistas desta quinta-feira.

O apresentador Wilfred Genee fica surpreso com as palavras de Van der Gijp e ressalta que não ouviu tais histórias. Maurice Steijn também fica surpreso com a revelação sobre Slot.

Van der Gijp continua: “Na verdade, o que aconteceu é que todo o elenco achava que as coisas estavam indo mal. Mas a culpa nunca foi do Slot. Na verdade, isso deixava todos um pouco enjoados. Aí eu penso: isso também é algo que dá para conseguir.”

Genee ainda não está convencido. “Tem certeza disso? De quem você ouviu isso, então?”, quer saber o apresentador. “Tenho certeza. Mas isso não importa”, acrescenta Van der Gijp. “É incrível conseguir isso em um ano. Que todo mundo tenha se cansado de você. Talvez só o Virgil van Dijk não. Ele deve apoiá-lo.”

“Mas onde está escrito isso? Na mídia inglesa?”, Genee continua perguntando sobre a fonte que Van der Gijp usa. “Você ouve isso, não é? De caras que trabalharam com ele e estiveram no vestiário”, afirma o torcedor de Dordrecht.

Johan Derksen acredita na afirmação de Van der Gijp sobre Slot. “Se o René tem uma fonte confiável, eu acredito nisso. O Slot é, claro, um professor exemplar. Com esse tipo de jogador, não se deve insistir demais. Dava para ver isso também na linguagem corporal do Mohamed Salah.”