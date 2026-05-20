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Jan Hoeksema

Traduzido por

René van der Gijp: “Mesmo se ele estiver lesionado, Ronald Koeman ainda assim o convocará para a seleção holandesa”

Holanda
D. Dumfries

Segundo René van der Gijp, Denzel Dumfries goza de um status especial na seleção holandesa. Mesmo lesionado, Dumfries será convocado por Ronald Koeman para a Copa do Mundo, afirma o analista do programa Vandaag Inside.

“Tenho certeza: se Dumfries se lesionar hoje no treino e não puder jogar as duas primeiras partidas da Copa do Mundo, Koeman ainda assim o levará”, acredita Van der Gijp.

Dumfries deve esse status especial aos seus serviços comprovados na seleção holandesa. “Ele é um jogador tão importante.”

“E não temos muitas opções especiais nessa posição. Tudo bem, então, não é?”

A declaração de Van der Gijp vem na sequência de uma discussão sobre Memphis Depay. O atacante do Corinthians ainda aguarda seus primeiros minutos em campo desde que sofreu uma lesão na coxa, em março.

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Inicialmente, Koeman disse que só levaria Memphis se o maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa estivesse em forma para desempenhar um papel significativo. Pouco tempo depois, o técnico da seleção revisou sua posição, indicando que Memphis poderia ser uma exceção à regra.

Em 27 de maio, Koeman anunciará sua seleção para a Copa do Mundo.

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