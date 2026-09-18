René van der Gijp: "Ele joga como uma porcaria! Não dá mais nem para ver..."

René van der Gijp não está nem um pouco impressionado com o futebol atual de Cristiano Ronaldo. O atacante de 41 anos do Al Nassr ainda persegue seu milésimo gol, mas, segundo Van der Gijp, essa missão já está demorando demais.

Ronaldo está atualmente com 973 gols oficiais na carreira e, por isso, ainda precisa de 27 para atingir a marca mágica. No Hoje Inside , Van der Gijp pensou em uma solução para colocar rapidamente um ponto final na caçada do português.

"Eles simplesmente têm que deixar ele fazer 23 (27, red.) gols em um amistosinho uma vez. Aí você se livra disso", brinca Van der Gijp. "Isso ainda vai demorar muuuito... Ele está jogando como uma merda neste momento. Não dá mais nem para ver."

Apesar das críticas, Ronaldo segue encontrando o caminho do gol na Arábia Saudita. A superestrela portuguesa soma três gols em sete partidas nesta temporada. Na temporada passada, Ronaldo conseguiu balançar as redes 30 vezes em 37 jogos.

Não é segredo que Ronaldo quer atingir a marca de mil gols custe o que custar. Em dezembro de 2025, ele voltou a falar longamente sobre isso durante o Globe Soccer Awards, em Dubai, depois de ter sido eleito o melhor jogador do Oriente Médio pelo segundo ano seguido.

"É difícil continuar jogando futebol, mas estou motivado", disse Ronaldo na ocasião. "Minha paixão é grande e eu quero continuar. Não importa onde eu jogue, seja no Oriente Médio ou na Europa. Eu sempre gosto de futebol e quero continuar com isso."

"Vocês sabem qual é o meu objetivo", disse Ronaldo em dezembro. "Quero ganhar títulos e quero alcançar esse número que todos vocês conhecem: mil gols. Com certeza vou alcançar esse número, se não tiver lesões."

Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até meados de 2027.