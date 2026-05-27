René van der Gijp desaconselha veementemente o retorno ao Ajax

Wim Kieft acredita que Daley Blind (36) ainda pode facilmente ter um papel importante na Eredivisie. René van der Gijp discorda totalmente disso no podcast KieftJansenEgmondGijp desta quarta-feira.

Blind tem um contrato prestes a expirar com o Girona, que sofreu rebaixamento, e pode embarcar em uma nova aventura sem custo de transferência. O zagueiro e meio-campista já atuou pelo Ajax em duas passagens. Entre elas, ele defendeu o Manchester United por quatro temporadas.

“Daley Blind ainda pode jogar facilmente na Holanda”, avalia Kieft sobre o ex-jogador do Ajax. “As pessoas dizem que ele é lento. Mas ele sempre foi tão lento quanto possível.”

“Mas o Blind sabe jogar muito bem. Ele joga melhor do que aquele Baas”, diz o analista de Haarlem, fazendo uma comparação com o zagueiro central do Ajax. “Aquele também é legal. Mas acho que o Blind ainda consegue jogar com facilidade.”

Kieft é questionado pelo apresentador Michel van Egmond se recomendaria que Blind voltasse para a Holanda. “Fica aí, cara”, responde Van der Gijp no lugar do seu colega de mesa. “Não se preocupe. Senão você vai receber uma coluna do Valentijn Driessen toda vez dizendo que você não tem velocidade suficiente.”

“É preciso querer isso também. Ficar na Holanda, sabe como é. Não se esqueça, Wim, ele vai jogar ao lado do Sutalo. Isso não te deixa feliz. Isso também não te ajuda”, acrescenta o cético Van der Gijp.

Kieft conclui: “Blind dá a impressão de que ainda gostaria de jogar mais um ano. Ou, pelo menos, jogar no Ajax.”