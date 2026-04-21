René van der Gijp ameniza as críticas ao craque da seleção holandesa: “Talvez ele já não esteja no auge”

René van der Gijp discorda da quantidade de críticas que Virgil van Dijk vem recebendo na Holanda, como afirmou no programa Vandaag Inside. Johan Derksen, claramente, não concorda com isso.

“Estamos sempre falando do Van Dijk, mas na Inglaterra ele é realmente visto como um jogador de nível mundial”, começou Van der Gijp. O zagueiro do Liverpool marcou o gol da vitória no último minuto contra o Everton (1 a 2).

Johan Derksen discorda de Van der Gijp. “Não, mas ele recebeu aquela bola na nuca. Mas defensivamente ele deixa a desejar.”

Van der Gijp sai em defesa de Van Dijk. “Não estou dizendo que ele tenha melhorado nos últimos dois anos, mas em algum momento o melhor também vai embora. Mas ele é visto como um dos melhores zagueiros centrais que a Premier League já teve.”

“Acho que ele recebe críticas demais da nossa parte”, avaliou o ex-jogador profissional de Dordrecht. Derksen reconheceu então as qualidades do zagueiro, mas fez uma observação.

“Acho que ele sempre deixa a desejar na defesa. Ele é um zagueiro. No ataque, ele sabe cabecear bem. Mas essa ele acertou só pela metade”, referiu-se Derksen ao cabeceio da vitória.

“Mas Johan, para um zagueiro, ele tem tudo, não é? Altura, presença, capacidade de finalização e velocidade”, resumiu Van der Gijp. “O único problema é que ele está cometendo mais pênaltis do que nunca. Às vezes ele chega um pouco atrasado, mas é um zagueiro excelente”, interveio Wilfred Genee na discussão.