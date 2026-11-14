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O ex-auxiliar técnico do Manchester United Rene Meulensteen pediu ao futuro treinador Mauricio Pochettino que abra mão do capitão Bruno Fernandes. O técnico holandês acredita que anos de negatividade constante em torno de Old Trafford causaram um grande desgaste mental no meia de 32 anos.

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Novo técnico enfrenta dilema sobre a braçadeira de capitão

Meulensteen aconselhou o argentino a "negociar a saída" do meio-campista português depois que Pochettino assinou um contrato de dois anos e meio para substituir Michael Carrick. Demitido em 12 de novembro, menos de seis meses após assumir o cargo em definitivo, Carrick pagou o preço por um início de temporada péssimo, após uma janela de transferências de verão abaixo das expectativas. O novo técnico pode agora recorrer ao mercado de janeiro para suprir as lacunas evidentes do elenco que herdou.

Ex-técnico sugere uma nova dinâmica

Apesar de ter conquistado o prêmio de melhor jogador da temporada da PFA, eleito pelos atletas, na temporada passada, após um segundo semestre de destaque sob o comando de Carrick, o capitão não conseguiu repetir essa influência de forma consistente nesta temporada.

Em entrevista à talkSPORT, Meulensteen explicou por que uma separação poderia beneficiar todas as partes: "Quanto ao Bruno, ele prestou um serviço fantástico ao Manchester United durante muitos e muitos anos. Não atingiu o mesmo nível neste ano. Acho também que, até certo ponto, ele pode até ter sido afetado psicologicamente por toda a negatividade que cercou o clube e a ele próprio.

"Para ser bem sincero, acho que ele fez muito pelo clube, mas eu não ficaria tão triste se decidisse sair. Acho que há muitas outras pessoas, mais jogadores, que precisam sair, e precisamos criar uma dinâmica diferente na equipe."

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Números individuais encobrem crise coletiva

Mesmo em meio às críticas por suas atuações de modo geral, o meio-campista continuou sendo a principal fonte de criação de sua equipe na temporada 2026/27, com quatro gols e duas assistências em seus nove primeiros jogos na Premier League. O destaque foi um hat-trick na vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, além de gols e assistências decisivos contra Sabah FK e Roma na Champions League.

Essas contribuições, porém, não impediram o pior início do Manchester United na liga em 40 anos. Com apenas uma vitória em dez partidas no campeonato, o clube ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, além de ter sido eliminado precocemente da Copa da Liga Inglesa e sofrido uma pesada derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. Enquanto isso, The Athletic informa que o armador rejeitou recentemente uma segunda proposta de renovação, deixando seu contrato atual perto do fim, ao término da temporada.

Impasse contratual antecede estreia difícil em Anfield

Embora Fernandes possa negociar um pré-contrato com clubes do exterior a partir de janeiro, o United tem a opção de estender seu vínculo até 2028 e vê Nico Paz, talento do Como, como um possível substituto. Pochettino comandará primeiro as duas partidas dos Estados Unidos contra o Haiti antes de começar a trabalhar em Manchester, com pouco tempo de preparação. Sua passagem pelo clube começa com uma difícil visita ao Liverpool, grande rival, pela Premier League, em 22 de novembro.