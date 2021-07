Renato Portaluppi é o novo treinador do Flamengo; veja detalhes do acerto

O clube rubro-negro anunciou a contratação do técnico na tarde deste sábado (10)

Renato Portaluppi está de volta ao Flamengo. Horas depois da demissão de Rogério Ceni, na madrugada deste sábado (10), o clube rubro-negro anunciou a chegada do treinador que teve uma vitoriosa passagem como atleta pela Gávea.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O contrato com o Rubro-negro vai até dezembro de 2021, com possível renovação automática se o presidente Rodolfo Landim for reeleito.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Renato Gaúcho é o novo técnico do elenco profissional. #BemVindoRenato #CRF pic.twitter.com/4DZ8q5wXz5 — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021

A estreia de Portaluppi acontece já na próxima quarta-feira (14), no confronto de ida do Flamengo contra o Defensa y Justicia, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2021. Antes, o treinador já acompanha o jogo de sua nova equipe contra a Chapecoense, no domingo (11) nas tribunas do Maracanã.

Renato Gaúcho será apresentado na segunda-feira (12), mesmo dia que terá o primeiro contato oficial com o elenco e comanda o primeiro treinamento na Gávea.

O Flamengo havia marcado uma reunião com o treinador na tarde deste sábado para conversar sobre uma possível contratação, como informou o GE a Goal confirmou. No começo da noite, o clube publicou nas redes sociais que acertou com o novo técnico.

No Flamengo, o nome de Renato não é unanimidade, mas o técnico é visto como a melhor opção no mercado por uma ala da diretoria que desejava acertar rapidamente com um novo treinador.

O último trabalho de Renato antes de assumir o Flamengo foi o Grêmio, onde ficou cinco anos. Confira todos os números da passagem do treinador pelo tricolor gaúcho clicando aqui.

Renato Gaúcho como jogador do Flamengo

O atacante teve três passagens pelo Rubro-negro enquanto jogador profissional. Ao todo, soma 165 jogos e 52 gols marcados. O principal título conquistado por Renato com a camisa do Flamengo foi a Copa do Brasil de 1990.