Renato Gaúcho teme saída de Everton do Grêmio: "É o melhor jogador do Brasil"

Treinador destaca o atacante que foi convocado para a Copa América com a Seleção Brasileira e comenta atuação de Vizeu: "Foi contratado para issso"

Renato Gaúcho teme perder em definitivo após a paralisação para a . O treinador aponta o atacante do como o melhor jogador do na atualidade e deixa seu futuro a critério da diretoria.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Deixo a cargo da diretoria. Não sei até que ponto está tendo interesse de outros clubes ou não. O interesse pelo é uma coisa normal. Hoje, eu acredito que ele seja o melhor jogador do futebol brasileiro. Então é uma coisa que é normal esse interesse de clubes europeus. Como já falei para vocês, ele está na seleção, convocado para a Copa América. Se aparecer realmente uma oferta para ele, aí é a diretoria que vai resolver. Não vou ser eu, que sou o treinador", afirmou após a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, na partida de volta das oitavas de final da .

"O Everton é o melhor jogador do Brasil e fará falta. Não me queixo, mas às vezes falta entrosamento em razão de ter muitos jogadores no departamento médico", acrescentou.

Mais artigos abaixo



(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O treinador fez uma análise sobre a atuação de Felipe Vizeu, autor de dois dos três tentos anotados contra o time de do Sul. Na visão de Renato, o atacante que está emprestado ao não fez mais que sua obrigação.

"Vizeu fez gol no penúltimo jogo, fez gol hoje. Ele foi contratado para isso. Não só ele, mas todos os nossos atacantes. É o que falo para eles: "Nem sempre é possível". O importante é o que eles procuram fazer para ajudar a equipe dentro do campo", comentou.