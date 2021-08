Renato Gaúcho responde Jorge Jesus: "vou fazer história também no Flamengo"

Treinador português afirmou que atual comandante não chegaria perto de seus feitos no clube carioca

O Flamengo anotou uma vitória histórica por 4 a 0 sobre o Grêmio no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho fez o resultado na segunda etapa da partida, quando atuou todo o tempo com um jogador a menos.

Após a goleada, Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre Jorge Jesus, que afirmou que o atual comandante do Flamengo não fará e nem chegará perto do que ele fez a frente do time carioca.

Na resposta, Renato preferiu não polemizar, mas foi direto.

"Ele fez história, ganhou títulos, está de parabéns. Eu sei da minha capacidade, tenho certeza que vou fazer história também no Flamengo. Eu fui contratado para trabalhar com esse grupo para conquistar. A resposta é trabalhando com meu grupo".

O Flamengo começou mal o primeiro tempo, onde não teve o controle do jogo. Na segunda etapa, no entanto, mesmo com um jogador a menos, o time foi agressivo, neutralizou as jogadas do Grêmio e criou várias oportunidades.

"concordo que nosso primeiro tempo não foi bem. O que foi falado no vestiário, o que foi corrigido são coisas minhas e do grupo. Eu ficar aqui falando, outros treinadores vão ouvir. Isso fica entre a gente, dentro de 4 paredes, no vestiário", disse o treinador que preferiu não falar da estratégia utilizada no vestiário.

Depois da vitória sobre o Grêmio, o Flamengo se prepara agora para o confronto contra o Santos, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação rubro-negra vai do estádio direto para o aeroporto, onde embarca para São Paulo. Pela logístima, o time carioca optou por não voltar ao Rio de Janeiro.