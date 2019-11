Renato Gaúcho "pede bicho" ao Flamengo após bater o Palmeiras

Após vencer o Palmeiras por 2 a 1, Grêmio foi responsável pelo título do Flamengo sem que o rubro-negro precisasse entrar em campo

O Flamengo teve o final de semana dos sonhos . Em menos de 24 horas, foi campeão da Libertadores e, sem entrar em campo, levou o título do Brasileirão após o de Renato Gaúcho bater o Palmeiras por 2 a 1 no Allianz Parque . Em tom de brincadeira, o treinador tricolor pediu um "bicho" ao rubro-negro, premiação paga no futebol por resultados obtidos.

"Tem que me dar o bicho! Foram campeões brasileiros, ganharam dois títulos importantíssimos. Brincadeiras de lado, o merecia ser campeão brasileiro pelo que vinha fazendo no segundo semestre e mereceram a Libertadores. Montaram um grupo muito forte para conquistar e conquistaram. Se não fosse hoje, seria na próxima rodada", afirmou.

Feliz pelo resultado, o treinador falou também sobre a classificação para a 2020. "O Grêmio correu para pontuar e ir para a Libertadores direto. Só a vitória interessava", enfatizou Renato Portaluppi. O Grêmio é quarto colocado com 59 pontos e enfrenta na próxima quarta (27) o -PR em Curitiba.

Após o Flamengo sagrar-se campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019 o Brasil deve ter oito representantes na edição 2020 da competição , já que a zona de classificação para o torneio passa dos seis para os oito melhores classificados.