Renato Gaúcho luta contra o inevitável no Flamengo: "competir" com Jorge Jesus

Com um dos melhores inícios de trabalho que se tem memória no Brasil, Renato está a detalhes de levar o Rubro-Negro à semifinal da Libertadores

As comparações entre Renato Portaluppi e Jorge Jesus começaram muito antes do Gaúcho chegar ao Flamengo, no decorrer deste 2021, onde faz o melhor início de um treinador na história do clube rubro-negro (em nove jogos foram oito vitórias).

Nos tempos em que comandava um Grêmio que, para a maior parte da imprensa, ainda jogava o melhor futebol do Brasil durante parte de 2019, Renato viu o bastão ser passado para o Flamengo comandado pelo português durante aquela temporada. Com direito a uma histórica goleada por 5 a 0, aplicada pelos cariocas, em semifinal de Libertadores.

Renato alfinetou Jorge Jesus quando o português chegou ao Brasil. Disse que o luso, que já havia feito história no Benfica, não havia ganhado nada de importante e brincou ao dizer que se o seu Grêmio tivesse o (gigante) investimento do Flamengo sua equipe também daria show. Pois bem: Jorge Jesus voltou para o Benfica em 2020 e, depois de sair do Grêmio, Renato foi o escolhido para ocupar a área técnica de um Flamengo que não teve paz com Domenec Torrent e Rogério Ceni, os sucessores de JJ – mesmo que Ceni tenha sido campeão brasileiro e carioca.

E o Flamengo de Renato Gaúcho não apenas tem vencido. Tem encantado. Foram oito vitórias em nove jogos, com impressionantes 30 gols marcados e oito sofridos - metade deles na derrota por 4 a 0 para o Internacional, pelo Brasileirão, na única derrapada do time de Portaluppi até aqui.

As exibições vistosas e “soltas”, com individualidades aparecendo em meio à coesão do grupo, renderam um elogio ao time de Renato: é o Flamengo que mais lembra aquele de JJ, campeão brasileiro e da Libertadores em 2019.

Renato, no entanto, não quer saber de comparações.

“Se estou fazendo a torcida do Flamengo esquecer Jorge Jesus eu não sei, estou trabalhando, não estou aqui para competir com Jorge Jesus”, disse o treinador brasileiro, durante entrevista concedida para o Esporte Espetacular, da TV Globo.

O Flamengo de Renato pode ter as suas diferenças em relação àquele time de 2019 - como, por exemplo, não ter Gerson, vendido ao Olympique de Marseille meses atrás. Mas é impossível não fazer comparações deste Flamengo com aquele de dois anos atrás. Em primeiro lugar porque a lembrança ainda está muito fresca na memória do torcedor, que sempre fez comparações daquele Flamengo com os de Torrent e Ceni.

No caso de Renato, a comparação talvez fique ainda mais intensa pelas palavras ditas pelo técnico gaúcho ainda nos seus tempos como comandante gremista. A competição com Jorge Jesus, quer Renato queira ou não, é inevitável.