Renato Gaúcho faz mistério para final e diz estar ‘vacinado’ para pressão no Flamengo

Daqui a um dia, mais ou menos nesta mesma hora, já saberemos quem será o grande campeão da Copa Libertadores. E conforme vamos nos aproximando, a tensão aumenta e torcedores de Flamengo e Palmeiras vão ficando cada vez mais preocupados com a final.

Quem não parece estar tão tenso é o treinador Renato Gaúcho. Em uma de suas últimas entrevistas antes da decisão, o técnico afirmou estar "vacinado" contra a pressão no Fla.

Muito questionado por parte da torcida, deixou para o diretor técnico Marcos Braz avaliar o seu trabalho, junto do presidente Rodolfo Landim... mas aproveitou para elogiar seus números no comando do Rubro-Negro. Vale lembrar que Renato colocou o cargo à disposição após a eliminação para o Athletico-PR, na Copa do Brasil, mas foi convecido e decidiu ficar.

"Quem tem que responder [sobre a avaliação do trabalho] é o Marcos Braz, junto com o presidente. Minha consciência está tranquila, os números não mentem," desconversou o treinador. "Estou vacinado com isso. Minha cabeça está voltada para decisão, quero ser campeão pelo Flamengo. No futebol, ou ganha, ou perde. Mas fizemos tudo o que poderíamos ter feito."

E à medida em que vamos nos aproximando da decisão, torcedores de ambas as equipes começam a pensar ainda mais em qual será a equipe escalada neste sábado (27). Mais especificamente, para flamenguistas, se Bruno Henrique e Arrascaeta serão titulares - ainda mais o segundo, que volta de lesão grave e vem sendo preservado.

🇺🇾🏟 EM CASA! @GiorgiandeA falou sobre a expectativa de jogar com o Manto Sagrado no Estádio Centenário. #VamosFlamengo pic.twitter.com/UL9PCJVuUv — Flamengo (@Flamengo) November 26, 2021

Justamente, essa foi a primeira pergunta da coletiva de Renato. O técnico, como todos poderiam prever, não revelou se irá entrar ou não com a dupla, mas aproveitou para elogiar o planejamento do Flamengo.

"Acho que o importante é que a gente seguiu o nosso planejamento visando essa partida da final da Libertadores, contra o Palmeiras. Tudo que nós poderíamos ter feito, a gente fez," elogiou o técnico. "Lógico que eu não vou falar quem está 100% e quem não está, a sua pergunta é válida. Acho que o importante é que todo grupo está à disposição para a partida de amanhã."

Flamengo e Palmeiras entram em campo neste sábado (27), às 17h (de Brasília), pela final da Copa Libertadores.