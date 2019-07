Renato Gaúcho em Gre-Nais: retrospecto no clássico como técnico e jogador

Renato mais empatou contra Internacional do que venceu; como treinador e jogador Portaluppi soma histórico "tímido" contra o maior rival

Ao entrar em campo com o para encarar o neste sábado (20), às 19h (Brasília), Renato Gaúcho alcançará a marca de 300 jogos no comando do time gremista. Considerado um dos maiores ídolos do tricolor do Rio Grande do Sul, o treinador obteve ligeira vantagem sobre o , tanto como jogador ou técnico. Confira o retrospecto de Portaluppi em Gre-Nais:

Confrontos como jogador

Na carreira profissional de atleta, Renato enfrentou o Inter em 15 ocasiões durante as duas passagens pela equipe gremista (de 1980 à 1987 e em 1991). Ao todo, foram seis vitórias, cinco derrotas e quatro empates.

O ex-jogador balançou as redes nos seguintes jogos: Grêmio 4 a 2 Internacional, em 1984 e na derrota por 3 a 1, em 1986. Ambos partidas válidas pelo Estadual.

Como atleta do Grêmio, Renato ainda conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Interclubes, ambos em 1983, e os Campeonatos Gaúchos de 1985 e 1986.

Retrospecto como treinador

A atual passagem de Renato Gaúcho como treinador do Grêmio é a terceira pelo clube e iniciou em meados de 2016. O ex-atleta esteve no comando do time pela primeira vez entre as temporadas de 2010 e 2011. A segunda passagem durou menos de um ano, e ocorreu em 2013.

Até o momento, o comandante gremista soma o seguinte retrospecto em 16 Gre-Nais: quatro vitórias, nove empates e três derrotas.

(Foto: Getty Images)

Como técnico, o primeiro embate de Renato Gaúcho contra o Inter ocorreu em 2010, na partida de ida da final do . O Grêmio venceu por 3 a 2, porém, no Beira-Rio deixou o título escapar nos pênaltis após perder pelo mesmo placar.

A passagem do treinador pelo Grêmio já é uma das mais vitoriosas da história do time, com sete títulos: Taça Piratini, em 2016, Copa do em 2016, Libertadores da América, na temporada 2017, a de 2018, os estaduais de 2018 e 2019 e a Recopa Gaúcha de 2019.