Grêmio 1-0 Atlético-MG: André saiu para 'evitar mais vaias', diz Renato

Em baixa com a torcida, atacante perdeu pênalti no primeiro tempo e seu substituto Felipe Vizeu marcou o gol da vitória

Felipe Vizeu finalmente desencantou pelo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o neste sábado (25).

O atacante entrou no começo do segundo tempo no lugar do centroavante André, que bateu um pênalti para fora no primeiro tempo e foi vaiado pela torcida.

Ao fim da partida, o técnico Renato Portaluppi disse que fez a alteração no intervalo para que André não fosse ainda mais vaiado pela torcida. André não faz boa temporada e também perdeu um pênalti na final do .

"Ontem conversei bastante com o André e o Vizeu e passei tranquilidade e confiança para eles", disse o técnico. "Sei que eles não tem feito gols, mas o importante é ajudar a equipe".

No intervalo o técnico também colocou Diego Tardelli no lugar de Alisson. As mudanças deram resultado, e o time marcou o gol da vitória aos 11 minutos da segunda etapa.

Esse foi apenas o terceiro gol de Vizeu pelo Grêmio no ano e o primeiro no Brasileiro.

O time alcançou a sua primeira vitória na competição apenas na sexta rodada. A última vez que a equipe gaúcha tinha ficado as cinco primeiras rodadas do Brasileirão sem vencer foi em 1998.