Renato Gaúcho diz que "não dá" para Flamengo ficar um ano sem título

Treinador foi alvo da diretoria que assumiu o clube esta semana, mas optou por seguir no Grêmio

Renato Gaúcho não aceitou a proposta para ser treinador do Flamengo na próxima temporada, no entanto, segue falando da equipe carioca. Em entrevista publicada pelo jornal O Globo na última sexta-feira(21), o treinador afirmou que não dá para ficar um ano sem ganhar título.

"No Flamengo, daria, porque tem grandes jogadores. Com aquele elenco não dá para ficar um ano sem título. Com duas ou três pe;cas, ajeitava aquele time. Mas teria que ter autonomia para contratar, sem autonomia eu não vou", disse o comandante do Grêmio.



(Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação)

Renato também destacou que a opção por ficar no Grêmio se deu em respeito ao presidente Romildon Bolzan, que em 2019 fecha seu último ano na presidência da equipe gaúcha. Escolha dos editores Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

FIFA 19 Ultimate Team: Messi, Griezmann e Jesus lideram Time da Semana 14, confira a escalação

"É verdade que lá (no RS) não tenho paz. Mas você acha que aqui (no RJ), ganhando ou perdendo, teria paz com a torcida do Flamengo? Aqui, mal cheguei, já são 500 pessoas por dia falando comigo. E o presidente do Grêmio já tinha me pedido para ficar, porque era o último ano dele".

Neste final de ano, Renato Gaúcho recebeu um contato da atual cúpula de futebol do Rubro-Negro, mas decidiu seguir no Grêmio. A decisão causou revolta da torcida nas redes sociais que destacou o fato do treinador encher a boca para falar de sonho ao dizer que um dia treinará o Flamengo.