Renato e a classificação na Libertadores: "O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, chega e conquista"

Treinador volta a cobrir time de elogios após virada e vaga nas semifinais do torneio sul-americano

No comando de mais uma grande vitória do , Renato Portaluppi voltou a cobrir seus comandados de elogios após a classificação heróica da equipe na Libertadores diante do , nesta terça-feira (27), no Pacaembu. O gaúcho voltou a colocar sua equipe como o melhor futebol praticado no , mas destacou que o Tricolor também sabe jogar diferente e construir o resultado de diversas formas.

Depois de sair atrás, os visitantes empataram com , em jogada de bola parada, e virou em nova jogada do camisa 11, coroando uma atuação decisiva e 'servindo' Alisson para o gol da vitória. Mesmo sem ter tanto a bola, o Grêmio ainda levou mais perigo que seu adversário, que precisou correr atrás do prejuízo desde o primeiro tempo e, mesmo em casa, ficou sem a vaga nas semifinais do torneio.

"Com respeito aos outros clubes, o Grêmio pode não ganhar nada esse ano mas joga, sim, o melhor futebol do Brasil. Não adianta as pessoas virem contra, o que conta é a minha opinião sobre o meu grupo. E isso eu falo quase que diariamente pra eles", disse Renato.

"Mas não adianta você ter o melhor futebol e não chegar, e não ganhar. E o Grêmio joga o futebol do Brasil, chega e conquista. Não fica achando um gol, não joga só no contraataque, não joga só por uma bola. Tem tudo isso, mas joga e busca a vitória. É essa confiança que eu passo pros meus jogadores."

O time tricolor fica no aguardo do vencedor da chave entre e , que será decidida nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio. Os cariocas saíram em vantagem com a vitória por 2 a 0, no Rio de Janeiro, e o pode até perder por um gol para chegar entre os quatro últimos dessa .