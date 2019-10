Renato defende VAR e diz: "Flamengo perdeu uma grande chance de garantir classificação”

O treinador do Grêmio também seguiu apontando o Rubro-Negro como favorito na Libertadores, embora tenha destacado que faltam 90 minutos

Renato Portaluppi reconheceu a grande superioridade do no empate por 1 a 1 com o , no primeiro jogo válido pela semifinal da Libertadores. No primeiro tempo, o fez dois gols, que foram anulados pelo VAR. Na segunda etapa, um outro tento foi anulado com o auxílio tecnológico.

“Não existe pouco impedido. Ou está impedido ou não está, não existe mulher meio grávida”, disse Renato, defendendo o VAR. Sobre a exibição de sua equipe nos primeiros 45 minutos, o treinador reconheceu a superioridade do adversário.

"Sempre falei para vocês que os jogadores do Flamengo são nível de Seleção, o Grêmio assistiu muito o Flamengo jogar e isso não é normal. O Flamengo dominou o primeiro tempo, no intervalo a equipe voltou melhor. No nosso melhor momento, o Flamengo fez o gol (...) No primeiro tempo, o Flamengo foi muito melhor e por isso digo que eles perderam a chance de sair daqui com a classificação garantida", disse.

Renato, contudo, deixou claro que a disputa ainda está em aberto, apesar de ressaltar que o favoritismo segue com o Flamengo – que tem a vantagem do empate sem gols.

"Eu só quero lembrar a maioria das pessoas aqui que o jogo não acabou. Contra o , a situação era ainda melhor. No Maracanã, continuo afirmando que o Flamengo é favorito, mas não acabou".