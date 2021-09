Renato defende Isla, elogia Diego Alves e comemora vantagem contra o Barcelona: "é grande"

Treinador reconheceu méritos da equipe equatoriana e também falou sobre crítica da torcida

Não foi uma de suas melhores atuações, mas o Flamengo venceu o Barcelona por 2 a 0 e ficou com boa vantagem para a próxima quarta-feira (29), no jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores, no Equador.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Gaúcho fez questão de exaltar o time equatoriano e o trifunfo rubro-negro, que deixa a equipe numa situação mais confortável.

"É um time bem treinado e que tem bastante força. Não chegou por convite em semifinal da Libertadores, chegou por mérito. Eles abriram para buscar o gol, tiveram oportunidades, e o Diego teve uma grande atuação. Lá é outro jogo, eles vão deixar espaço. A vantagem é grande de dois gols, tem gol qualificado. O Barcelona não chegou por acaso, é só olhar quem estava na chave deles e quem eles eliminaram".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva:

ARRASCAETA FAZ FALTA

"Coloquei o Vitinho, depois o Andreas e por fim o Ribeiro. O time é acostumado com o Arrascaeta, que é um jogador acima da média. O Vitinho até fez uma boa partida, errou alguns lances, mas teve participação em lances importantes. Ele não é jogador daquela posição. Assim como o Andreas quando adiantei para uma posição que faz tempo que ele não jogava. Não adianta achar que quem entrar na posição do Arrascaeta vai ter as mesmas condições. Por isso, ele faz falta".

CRÍTICAS

"As críticas são válidas como os elogios. Sou treinador, estou há muito tempo nesta profissão, e costumo falar que o homem lá de cima não agradou a todos. Não é o Renato que vai conseguir. Tento fazer sempre o que é certo. Se cada partida que um jogador não corresponder eu tirar, vou precisar de 300 jogadores. Faz parte, nem todos vão jogar bem todos os jogos".

CARINHO DA TORCIDA COM ISLA NO MARACANÃ

"Ele tem todo apoio do presidente, da diretoria, da comissão, dos jogadores, e pode ter certeza de quase toda a torcida do Flamengo. As redes sociais são um problema. Você recebe uma crítica e nem sabe de onde vem. A melhor resposta foi do torcedor que está de parabéns no Maracanã. Ele é um jogador que se entrega, é querido pelo grupo e vem nos ajudando. A melhor resposta foi a manifestação por parte do torcedor".

GRANDE NOITE DE DIEGO ALVES E BOA VANTAGEM

"O Diego (Alves) teve uma grande atuação. Dei os parabéns a ele e ao grupo no vestiário. O Barcelona não chegou aqui como convidado, chegou por méritos e eliminando grandes equipes. Sabíamos que seria um jogo pegado e aberto. Conseguimos fazer os dois gols. Mesmo com um homem a menos, eles souberam sofrer no segundo tempo. Tivemos chances e não fizemos. Mas está de bom tamanho".