Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade

Podemos receber uma comissão sobre compras feitas através de links afiliados.

Tudo sobre apostas na GOAL
Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images
Luis Felipe Gonçalves

Renato cobra critério na contratação de estrangeiros e usa Amuzu como exemplo no Grêmio

Siga GOAL no Google

Após o Gre-Nal, treinador questionou a adaptação dos reforços e rebateu críticas ao trabalho à frente do Tricolor

Publicidade

Renato Gaúcho apontou a quantidade de estrangeiros no elenco do Grêmio como um dos fatores que dificultam a recuperação da equipe no Brasileirão. Depois do empate por 1 a 1 com o Internacional, no domingo (11), o treinador criticou a falta de critérios na contratação de jogadores de outras nacionalidades e argumentou que as barreiras linguísticas prejudicam a integração do grupo. O belga Amuzu foi citado como exemplo.

Na avaliação do técnico, a presença de atletas que falam idiomas diferentes torna a comunicação dentro do vestiário mais complexa e exige um período maior de adaptação. Renato defendeu que os clubes não devem contratar estrangeiros apenas porque existe espaço no limite permitido pela CBF.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

“Você chega ao vestiário e tem dois, três falando uma língua; no outro canto, mais três ou quatro falando outra. Até os caras se entenderem, meu amigo…”, afirmou.

Atualmente, os clubes podem relacionar até nove jogadores estrangeiros por partida na Série A. O limite será reduzido para oito em 2027 e chegará a cinco em 2030. O Grêmio tem dez atletas estrangeiros no elenco, enquanto o argentino Walter Kannemann possui cidadania brasileira.

Publicidade
Publicidade

Renato ressaltou que a adaptação ao futebol nacional e aos novos companheiros não acontece de forma imediata. Por isso, defendeu que as contratações levem em conta também a capacidade de integração dos reforços, e não apenas suas qualidades técnicas.

Tópicos relacionados

Próximas partidas
GRE

GRE

Brasileirão

18 de out. de 2026

CRU

CRU

“Eu acho um erro. Não é porque a CBF liberou um determinado número de estrangeiros que tem que trazer jogador de tudo que é lado, de qualquer jeito. Até ele se adaptar ao futebol brasileiro e conhecer os companheiros, passaram cinco, seis meses. E aí?”, questionou.

O comandante também usou o cenário para rebater as cobranças sobre seu trabalho. Desde que voltou ao Grêmio, no início de setembro, a equipe disputou três partidas, todas terminadas em empate. Para Renato, a responsabilidade pelos resultados não pode recair exclusivamente sobre o treinador, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pelo elenco.

Publicidade

“Uma coisa é você ter um grupo com a régua lá em cima e estar mal. Aí, sim, pode cobrar do treinador. Mas será que todos os problemas são sempre do treinador? Vamos dividir essas tarefas”, declarou.

Ao retomar o exemplo de Amuzu, Renato destacou que o atacante ainda enfrenta dificuldades com o idioma, mesmo após cerca de um ano no clube. Segundo o técnico, a necessidade constante de um intérprete interfere na comunicação cotidiana e torna o processo de adaptação mais trabalhoso.

Publicidade

“Nós temos o Amuzu aqui, por exemplo. Para você fazer ele entender as coisas… Ele não fala português e tem que estar sempre com o intérprete do lado. Você acha que é fácil chegar a um país em que não fala a língua e se adaptar?”, completou.

Além de defender maior critério na montagem do elenco, Renato precisa encontrar uma resposta rápida para a situação esportiva do Grêmio. O Tricolor ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento na sequência da competição. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, no domingo (18), às 16h, na Arena.

Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, amo o futebol desde sempre, é mais que um vício, se tornou minha vida. Como quase todo jornalista, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, porém, faltou o principal, habilidade (haha). Por isso acabei escolhendo o jornalismo como caminho, transformando a paixão em profissão. Acompanho de perto o cotidiano dos clubes, bastidores, táticas e as mais variadas competições, tentando colocar um pouquinho disso em minhas matérias.

Minha história com o futebol:
Um certo time despertou minha paixão pelo futebol, graças à ele fui a vários estádios e jogos, despertando minha paixão e vontade de trabalhar com o futebol.

Especialidades:
Futebol brasileiro e de seleções (um pouco de italiano e argentino também).
Resenhas;
Equipes históricas.  

Minha memória favorita do futebol:
Argentina x França, final da Copa de 2022, melhor jogo que assisti na minha vida.

Meu time de todos os tempos:
Neuer; Baresi, Maldini e Beckenbauer; Iniesta, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo; Messi, Ronaldo Fenômeno e Pelé.