Renato cobra critério na contratação de estrangeiros e usa Amuzu como exemplo no Grêmio

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Após o Gre-Nal, treinador questionou a adaptação dos reforços e rebateu críticas ao trabalho à frente do Tricolor

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Renato Gaúcho apontou a quantidade de estrangeiros no elenco do Grêmio como um dos fatores que dificultam a recuperação da equipe no Brasileirão. Depois do empate por 1 a 1 com o Internacional, no domingo (11), o treinador criticou a falta de critérios na contratação de jogadores de outras nacionalidades e argumentou que as barreiras linguísticas prejudicam a integração do grupo. O belga Amuzu foi citado como exemplo.

Na avaliação do técnico, a presença de atletas que falam idiomas diferentes torna a comunicação dentro do vestiário mais complexa e exige um período maior de adaptação. Renato defendeu que os clubes não devem contratar estrangeiros apenas porque existe espaço no limite permitido pela CBF.

“Você chega ao vestiário e tem dois, três falando uma língua; no outro canto, mais três ou quatro falando outra. Até os caras se entenderem, meu amigo…”, afirmou.

Atualmente, os clubes podem relacionar até nove jogadores estrangeiros por partida na Série A. O limite será reduzido para oito em 2027 e chegará a cinco em 2030. O Grêmio tem dez atletas estrangeiros no elenco, enquanto o argentino Walter Kannemann possui cidadania brasileira.

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Renato ressaltou que a adaptação ao futebol nacional e aos novos companheiros não acontece de forma imediata. Por isso, defendeu que as contratações levem em conta também a capacidade de integração dos reforços, e não apenas suas qualidades técnicas.

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“Eu acho um erro. Não é porque a CBF liberou um determinado número de estrangeiros que tem que trazer jogador de tudo que é lado, de qualquer jeito. Até ele se adaptar ao futebol brasileiro e conhecer os companheiros, passaram cinco, seis meses. E aí?”, questionou.

O comandante também usou o cenário para rebater as cobranças sobre seu trabalho. Desde que voltou ao Grêmio, no início de setembro, a equipe disputou três partidas, todas terminadas em empate. Para Renato, a responsabilidade pelos resultados não pode recair exclusivamente sobre o treinador, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pelo elenco.

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“Uma coisa é você ter um grupo com a régua lá em cima e estar mal. Aí, sim, pode cobrar do treinador. Mas será que todos os problemas são sempre do treinador? Vamos dividir essas tarefas”, declarou.

Ao retomar o exemplo de Amuzu, Renato destacou que o atacante ainda enfrenta dificuldades com o idioma, mesmo após cerca de um ano no clube. Segundo o técnico, a necessidade constante de um intérprete interfere na comunicação cotidiana e torna o processo de adaptação mais trabalhoso.

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“Nós temos o Amuzu aqui, por exemplo. Para você fazer ele entender as coisas… Ele não fala português e tem que estar sempre com o intérprete do lado. Você acha que é fácil chegar a um país em que não fala a língua e se adaptar?”, completou.

Além de defender maior critério na montagem do elenco, Renato precisa encontrar uma resposta rápida para a situação esportiva do Grêmio. O Tricolor ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento na sequência da competição. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, no domingo (18), às 16h, na Arena.