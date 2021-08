Renato Augusto volta ao Corinthians e, pela primeira vez, estreia com gol

Meia acertou um belo chute colocado após apenas cinco minutos em campo, se emocionou e os corintianos começam a matar as saudades

Bastaram apenas cinco minutos para o corintiano começar a matar as saudades de Renato Augusto. Após entrar aos 17 minutos do segundo tempo na vitória do Corinthians sobre o Ceará, o meia marcou um golaço - o primeiro em uma estreia ou, no caso, reestreia pelo Timão.

Aos 33 anos, o meia ainda não havia balançado as redes em nenhum dos primeiros jogos pelas equipes que atuou: Flamengo (2005), Bayer Leverkusen (2008), o próprio Corinthians (2013) e o Beijing Guoan (2016).

O jogador se emocionou ao acertar um belo chute colocado da entrada da área aos 22 minutos e, ao longo do tempo que esteve em campo, se apresentou para construir as jogadas, apesar da nítida falta de ritmo.

Após o apito final, Renato Augusto comentou sobre a sua reestreia e seu desempenho no retorno ao Timão.

"Acaba sendo engraçado, você se sente um garoto de novo, de voltar a jogar. São oito meses sem jogo, então você sente um pouco, principalmente no início. Fiquei feliz pelo gol, mas eu sei que dá pra melhorar muito. Errei algumas coisas que normalmente não erro, bola que normalmente eu ganho. Mas estou feliz pela vitória, feliz pelo gol e agora é trabalhar", disse em entrevista à TV Globo.

Em sua primeira passagem pelo Corinthians, 2013 ao fim de 2015, Renato Augusto conquistou três títulos, somando 127 partidas, 15 gols e 29 assistências.

Agora, o meia começa a reescrever a sua história no clube e já quebrou um tabu em sua própria carreira: a de balançar as redes numa estreia (ou reestreia).