Renascido: como Cazorla recuperou a carreira após uma quase aposentadoria forçada

Meia tem se destacado desde que voltou ao Villarreal e, inclusive, tornou a ser convocado pela Espanha

Santi Cazorla passou 636 dias sem jogar uma partida de futebol.

Após complicações decorrentes de uma lesão no tendão de Aquiles que atingiu um crescimento excruciante em outubro de 2016, o então meia do recebeu um prognóstico sombrio pelos médicos.

"Eles me disseram: 'Se você voltar a andar com seu filho no jardim, fique satisfeito", disse Cazorla ao MARCA no ano passado.

"Eles viram que eu tinha uma infecção tremenda, que havia danificado parte do osso calcâneo e que havia comido o tendão de Aquiles. Faltavam oito centímetros!".

Depois de passar por 10 operações e um enxerto de pele que usava tecido no antebraço com o nome de sua filha, Cazorla teria sido perdoado por pendurar as botas.

Mas um homem que raramente joga o jogo bonito sem um sorriso no rosto nunca deixaria sua carreira terminar de maneira tão deprimente.

Em vez disso, Cazorla lutou com unhas e dentes por quase dois anos - se despedindo do Arsenal no processo - para voltar ao campo.

"Sempre senti o apoio de todos do Arsenal: se há algo que tirei acima de tudo, é o carinho dos fãs", disse Cazorla em 2019.



(Foto: Getty Images)

"O espinho do meu lado, o arrependimento, é não ter sido capaz de me despedir no campo, do jeito que eu gostaria".

Cazorla voltou para a depois de ser liberado pelo Arsenal quando seu contrato expirou no verão de 2018 e começou a treinar com a equipe juvenil do , a fim de melhorar sua forma física.

Depois, passou a pré-temporada com o antigo clube e, quando jogou seu primeiro jogo em 636 dias, participou de um amistoso contra o Heracles, recebeu aplausos de todos os presentes.

O Villarreal prontamente contratou Cazorla pela terceira vez e, embora seu segundo retorno a El Madrigal possa ter sido afetado por sentimentos, isso não foi um ato de caridade.

Tanto o clube quanto o jogador acreditavam que ele estava pronto para voltar ao futebol de primeira classe. Eles não estavam errados.

Ainda com um toque sublime e uma visão impressionante, Cazorla retrocedeu os anos com uma série de boas apresentações na última temporada e terminou a campanha 2018-19 com quatro gols e 10 assistências.

Exibições impressionantes durante a partida do Villarreal pelas quartas de final da , junto a sua consistente performance na Liga, fizeram de Cazorla ser nomeado o jogador da temporada.

Além disso, ele voltou a ser chamado pela Espanha em maio e fez sua primeira aparição internacional por 1302 dias, quando participou da vitória por 4-1 sobre as Ilhas Faroé no mês seguinte.

"Jogar um único jogo ao mais alto nível estava muito longe, então imagine a seleção nacional ... Impensável", disse Cazorla, entusiasmado.

"Isso foi difícil para mim, tão inesperado depois de tudo o que passei. Agora entendo isso como um novo desafio, uma nova esperança. Estou aqui por razões puramente esportivas. Eles me disseram: 'É o que você traz'", continuou.



​(Foto: Getty Images)

"Talvez seja mais especial no meu caso, por causa da lesão, mas não é por isso que estou aqui, embora possa ser um exemplo para jogadores da minha idade - não desista", exaltou o espanhol.

"Houve todos os tipos de momentos, momentos em que você pensa em jogar a toalha, mas eu sabia que era um longo prazo e, se não conseguisse, não queria me culpar ou pensar que poderia ter feito mais", completou.

Nesta temporada, Cazorla segue com grandes atuações e já soma quatro gols e três assistências distribuídas em sete jogos da .

Para um homem que estava perto de nunca mais voltar a andar, esse é um renascimento que deve inspirar qualquer jogador de futebol que se encontre na sala de tratamento se perguntando se tem força para lutar.

O retorno de Cazorla é um dos grandes contos de fadas do futebol.