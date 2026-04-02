Renard será demitido? Reunião extraordinária na Federação Saudita

Nas últimas horas, ocorreu uma reunião extraordinária na Federação Saudita de Futebol, poucas horas após o término da pausa internacional, durante o mês de março.

A seleção saudita perdeu suas duas partidas durante a pausa, primeiro para o Egito por 4 a 0 e, em seguida, para a Sérvia por 2 a 1, o que colocou o francês Hervé Renard, técnico da “Selecção Verde”, sob fogo cruzado de críticas, em meio a pedidos para que fosse demitido do cargo.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, realizou uma reunião nesta quinta-feira, na presença de Saleh Al-Daoud, diretor da seleção saudita, e de Mohammed Al-Hamid, diretor administrativo das seleções sauditas.

O jornal esclareceu que esta é a segunda reunião desse tipo realizada pela Federação Saudita desde o início da atual temporada 2025-2026, apesar de ela estar chegando ao fim.

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No entanto, o jornal não mencionou qualquer discussão sobre o futuro de Renard, limitando-se a apresentar as novidades do programa técnico e administrativo da seleção saudita para o próximo período.

A Federação Saudita de Futebol havia confirmado em mais de uma ocasião que não há intenção de demitir Renard de seu cargo de técnico da seleção saudita antes da participação nas finais da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A “Selecção Verde” está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde, sendo que as duas primeiras classificadas se classificam diretamente, além das oito melhores terceiras colocadas entre os 12 grupos.