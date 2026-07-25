O futebol senegalês vive uma disputa aberta pelo cargo de treinador da seleção nacional, após a eliminação nos oitavos de final do Mundial de 2026, depois de os "Leões de Teranga" terem perdido diante da Bélgica por (3-2).

O jornal francês L'Équipe noticiou, este sábado, que Patrick Vieira e Hervé Renard disputam a sucessão do treinador Pape Thiaw, cuja saída está praticamente confirmada, embora a decisão final continue em suspenso, devido a crises internas e conflitos políticos que se estendem aos mais altos níveis do poder no Senegal.

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Patrick Vieira, nascido em Dacar, é o candidato mais forte a assumir o cargo. O treinador, que não está ligado a nenhum clube desde a sua saída do Genoa italiano em novembro de 2025, conta com amplo apoio dentro da Federação Senegalesa de Futebol, graças às suas origens senegalesas e ao seu anterior investimento na academia "Diambars", uma das mais destacadas academias de formação de jogadores do país.

Fontes indicaram ainda que as negociações com ele chegaram a uma fase avançada e que deu o seu acordo de princípio para assumir a missão.

Renard entre os principais candidatos

Por outro lado, Hervé Renard continua a ser um dos principais candidatos, tendo em conta o seu percurso notável no futebol africano, depois de ter conduzido a Zâmbia ao título da Taça das Nações em 2012, e de ter repetido o feito com a Costa do Marfim em 2015, tornando-se no único treinador a conquistar a prova com duas seleções diferentes.

E apesar de a sua última experiência com a Tunísia no Mundial ter sido curta, o seu nome continua na lista restrita para treinar o Senegal.

O relatório apontou que a nomeação do novo treinador se tornou parte das disputas políticas dentro do país, num contexto das tensões persistentes entre o presidente Bassirou Diomaye Faye e o antigo primeiro-ministro Ousmane Sonko, no seio do partido "Pastef" no poder, o que se refletiu nas decisões da Federação Senegalesa de Futebol.

Até ao momento, nenhuma decisão oficial foi anunciada, uma vez que a federação aguarda a conclusão dos procedimentos relativos à rescisão do contrato de Pape Thiaw, além da obtenção do aval do Ministério do Desporto, antes de anunciar o novo treinador que conduzirá a seleção na próxima fase, na preparação para a Taça das Nações Africanas de 2027 e para o apuramento do Mundial de 2030.