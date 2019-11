Renan Lodi se destaca ofensivamente no Brasil e recebe elogios de Tite

Lateral dá duas assistências nos 3 a 0 contra a Coreia do Sul e é uma das boas notícias dos últimos compromissos da seleção em 2019

Renan Lodi está cada vez mais consolidado entre os laterais da seleção brasileira. No jogo desta terça-feira (19) - a vitória por 3 a 0 sobre a -, o atleta do deu duas assistências e agradou ao técnico Tite.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Revelado pelo -PR, o jogador de 21 anos já atuou com a camiseta do em quatro oportunidades. Ele foi acionado do banco de reservas no empate contra (11 minutos) e na derrota para a (26 minutos). Na igualdade diante da , ele foi usado por 90 minutos. No triunfo sobre a Coreia do Sul, o jogador voltou a ser titular - atuou por 88 minutos - e fez algo que nem um lateral sequer conseguiu sob a gestão de Tite: duas assistências em um mesmo duelo.

Vem ver os gols da #SeleçãoBrasileira contra a Coreia do Sul! #JogaBola pic.twitter.com/Ronga4c642 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 19, 2019

Renan Lodi deu passe para Lucas Paquetá abrir o placar, ainda no primeiro tempo do confronto, e encontrou Danilo livre de marcação no terceiro gol da partida. O bom momento faz com que ele se torne uma peça importante e com qualidade para assumir a condição de titular, ocupada por Marcelo e Filipe Luís nos últimos anos.

Mais artigos abaixo

O lateral esquerdo se destaca com as cores da seleção e agrada a comissão técnica. Ele não foi a única novidade que teve destaque em campo. Além de Lodi, o zagueiro Éder Militão e o volante Fabinho também foram bem. O trio recebeu elogios do comandante:

"Foi tão difícil organizar o time para hoje e eles responderam tão bem! Ficaram perto de fazer o quarto, o quinto... Por que eu chamaria a atenção para mim mudando mais de uma vez? Foi a chance ao Fabinho, ao Renan Lodi, ao Militão... Eles construíram essa chance e se afirmaram. Poderia ser o Rodrygo? Sim, mas preservando a continuidade e o bom momento da equipe no jogo", comentou.