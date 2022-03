Remo x Tuna Luso: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Parazão 2022

Remo e Tuna Luso se enfrentam nesta terça-feira (29), no Baenão, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Parazão. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Leão tem a vantagem do empate para avançar à final, enquanto a Tuna precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para se classificar direto. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Tuna Luso DATA Terça-feira, 29 de março de 2022 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Cultura (PA), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (29), no Baenão.

MAIS INFORMAÇÕES

O Remo encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 14 pontos, (três vitórias e cinco empates), antes de eliminar o Caeté por 4 a 0 nas quartas de final, enquanto a Tuna Luso, que ficou em primeiro lugar do Grupo B, com 11 pontos chegou à semi depois de derrotar o Bragantino-PA com uma goleada por 4 a 0, em casa.

As equipes já se enfrentaram 470 vezes na história. O Remo soma 211 vitórias, contra 129 da Lusa, além de 130 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 4 x 0 Caeté Parazão 22 de março de 2022 Tuna 1 x 2 Remo Parazão 26 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Vitória Série C 9 de abril de 2022 17h (de Brasília) Manaus x Remo Série C 17 de abril de 2022 18h (de Brasília)

TUNA LUSO

JOGO CAMPEONATO DATA Tuna 4 x 0 Bragantino (PA) Parazão 23 de março de 2022 Tuna 1 x 2 Remo Parazão 26 de março de 2022

