Remo x Tuna Luso: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal do Parazão 2022

O Remo enfrenta a Tuna Luso nesta terça-feira (29), às 20h (de Brasília), no Baenão, pelo jogo de volta da semifinal do Parazão. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Leão tem a vantagem do empate para avançar à final, enquanto a Tuna precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar.

Na primeira fase, o Remo encerrou na liderança do Grupo C, com 14 pontos, e eliminou o Caeté nas quartas de final, enquanto a Tuna Luso, que ficou em primeiro lugar do Grupo B, com 11 pontos, chegou à semi depois de derrotar o Bragantino-PA.

Em 470 confrontos entre as equipes, o Leão venceu 211 vezes, contra 129 da Lusa, além de 130 empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo no Baenão, o Remo não poderá contar com Leonan e Felipe Gedoz, lesionados.

Por outro lado, o técnico Paulo Bonamigo deve promover a entrada de Ronald ao lado de Brenner no ataque.

Já a Tuna Luso segue sem contar com Kauê, com entorse no tornozelo direito. Assim, o técnico Emerson Almeida deve seguir com Araújo entre os 11.

Possível escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon e Paulo Henrique; Anderson Uchôa, Pingo e Erick Flores; Bruno Alves, Ronald e Brenner.

Possível escalação da Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Lucão, Romário e Edinaldo; Alysson, Kaique, Araújo e Neto Ribeiro; Fidélis e Paulo Rangel.

DESFALQUES

REMO:

Samara Miranda/Remo

Leonan e Felipe Gedoz: lesionados

TUNA LUSO:

Kauê: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Remo e Tuna Luso será transmitido ao vivo pela TV Cultura (PA), na TV aberta, nesta terça-feira (29).