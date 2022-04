Remo x São José-RS: escalação, desfalques e mais do jogo do Série C 2022

Remo e São José-RS entram em campo nesta sábado (23), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2022. Cada uma das equipes tem três pontos neste início de competição, com uma vitória e uma derrota cada um.

O Remo venceu o Vitória na primeira rodada e perdeu para o Manaus na segunda, enquanto o São José foi derrotado para o Botafogo-PB no primeiro jogo, e bateu o Volta Redonda no segundo. As vitórias de ambos foram dentro de suas casas, e derrotas em partidas como visitantes.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ainda no começo do campeonato, os dois times não devem ter probelmas para a escalação. Nenhum jogador está suspenso, e eventuais mudanças no time principal devem acontecer apenas como opção dos treinadores para poupar algum atleta.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Remo: Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan, Pingo, Paulinho, Ronald, Marco Antônio, Bruno Alves e Brenner.

Possível escalação do São José: Fábio; Alex Murici, Pablo Ricardo, Bruno Jesus e Marcelo Nunes; Fabiano, Crystopher e Silas; Everton Bala, Thayllon e Mazola.

DESFALQUES

REMO:

sem desfalques confirmados

SÃO JOSÉ-RS:

sem desfalques confirmados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Remo e São José-RS será transmitido ao vivo pelo DAZN, serviço de streaming neste sábado.