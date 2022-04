Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Paraense 2022

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (3), no Baenão, a partir das 18h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. A volta está marcada para quarta-feira (6), na Curuzu. A partida terá transmissão ao vivo TV Cultura (PA), na TV aberta, e do YouTube da TV Cultura do Pará, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Paysandu DATA Domingo, 3 de abril de 2022 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Cultura (PA), na TV aberta, e o YouTube da TV Cultura do Pará, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (3), no Baenão.

MAIS INFORMAÇÕES

Atual campeão e em busca do tricampeonato, que seria o 50º da história, o Paysandu volta a enfrentar o Remo na decisão do Parazão após duas temporadas. Em 2020, o Papão venceu os dois jogos (2 a 1 e 1 a 0) e conquistou o troféu.

Do outro lado, o Remo não levanta o título desde 2019, quando perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 para o Tucuruí, mas venceu a volta por 2 a 0 e conquistou o seu 46º título.

Mais artigos abaixo

Na primeira fase, o Remo encerrou na liderança do Grupo C, com 14 pontos, (três vitórias e cinco empates), antes de eliminar o Caeté por 4 a 0 nas quartas de final, e a Tuna Luso nos pênaltis.

Já o Paysandu fechou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e uma derrota, e deixou para trás o Tapajós e Águia de Marabá.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Tuna 1 x 2 Remo Parazão 26 de março de 2022 Remo 0 (4) x (2) 1 Tuna Parazão 30 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Remo Parazão 6 de abril de 2022 20h (de Brasília) Remo x Vitória Série C 9 de abril de 2022 17h (de Brasília)

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Águia de Marabá 1 x 3 Paysandu Parazão 27 de março de 2022 Paysandu 2 x 0 Águia de Marabá Parazão 30 de março de 2022

Próximas partidas