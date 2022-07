Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (3), pela 13ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (3), no Baenão, a partir das 17h (de Brasília), pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na internet.

Buscando se manter no topo da Terceirona, o Papão busca reencontrar o caminho da vitória após uma derrota e um empate nos últimos dois jogos.

Do outro lado, o Remo, com 17 pontos, busca entrar na zona de classificação depois de duas derrotas consecutivas e um empate.

Para o clássico, o técnico Gerson Gusmão terá os retornos do atacante Brenner e do lateral-esquerdo Leonan, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, são 33 vitórias do Remo, contra 28 do Paysandu, além de 39 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Marciel, e Erick Flores; Bruno Alves, Fernandinho e Brenner.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genilson, Lucas Costa e Patrick Brey; João Vieira, Serginho e José Aldo; Marlon, Robinho e Marcelo Toscano.

Desfalques da partida

Remo

sem desfalques confirmados.

Paysandu:

Igor Carvalho, Mikael, Danrlei e Pipico: lesionados.

Quando é?

JOGO Remo x Paysandu DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Renan Aguiar (CE)

Quarto árbitro: Andrey da Silva E Silva (PA)

Últimos resultados e próximos jogos

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 2 Altos Série C 19 de junho de 2022 Figueirense 0 x 0 Remo Série C 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-CE x Remo Série C 10 de julho de 2022 19h (de Brasília) Remo x ABC Série C 17 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 0 Paysandu Série C 18 de junho de 2022 Paysandu 1 x 1 Brasil de Pelotas Série C 26 de junho de 2022

Próximas partidas