Remo x Paysandu: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Paraense 2022

A bola vai rolar neste domingo (3) para Remo e Paysandu, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense, a partir das 18h (do horário de Brasília), no Baenão.

Em busca do tri, o Papão fechou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 17 pontos, registrando cinco vitórias, dois empates e uma derrota, e deixou para trás o Tapajós, nas quartas, e Águia de Marabá, na semi.

Do outro lado, o Remo encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 14 pontos, somando três vitórias e cinco empates, antes de eliminar o Caeté por 4 a 0 nas quartas de final, e a Tuna Luso nos pênaltis

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo no Baenão, o Remo entrará em campo com dois desfalques certos: Felipe Gedoz e Pedro Sena, com lesão na panturrilha direita, e na coxa esquerda, respectivamente.

Por outro lado, Everton Sena e Erick Flores, com dores, são tratados como dúvidas.

Já o Paysandu deve ter como principal desfalque o artilheiro, Danrlei, mas João Paulo, está confirmado entre os titulares após um pisão no pé no jogo contra o Águia de Marabá.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena (Kerve), Marlon e Laílson (Leonan); Anderson Uchôa, Paulinho Curuá(Pingo) e Marco Antônio; Bruno Alves, Erick Flores (Ronald) e Brenner.

Possível escalação do Paysandu: Elias Curzel; Polegar (Igor Carvalho), Genílson, Héverton e João Paulo; Mikael, Ricardinho e José Aldo; Serginho, Marlon e Henan (Danrlei).

DESFALQUES

REMO:

Felipe Gedoz e Pedro Sena: lesionados

PAYSANDU:

Danrlei: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Remo e Paysandu será transmitido ao vivo pela TV Cultura (PA), na TV aberta, e pelo YouTube da TV Cultura do Pará, na internet, neste domingo.