Remo x Náutico: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta sexta-feira (24), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com o apoio de aproximadamente 4 mil torcedores, o Remo recebe o Náutico nesta sexta-feira (24), no Baenão, a partir das 19h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Náutico DATA Sexta-feira, 24 de setembro de 2021 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Eleutério Felipe Marques Junior (CE)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

VAR: Marcio Henrique de Goias (SP)

Assistente do VAR: Christiano Gayo Nascimento (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Timbu busca o triunfo fora de casa / Foto: Tiago Caldas/CNC

A partida desta sexta-feira será transmitida pelo Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Remo contará com o apoio de sua torcida para voltar a somar pontos na Série B.

Na parte debaixo da tabela, o time paraense precisa somar pontos se ainda quiser continuar sonhando com o acesso.

Do outro lado, o clima é de tensão no Náutico, que demitiu o técnico Marcelo Chamusca após seis partidas e um aproveitamento de 27%, com cinco pontos conquistados em 18 disputados.

O Timbu, que ja chegou a liderar a competição, está do G-4 e teve mais uma baixa no elenco: Bryan rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e está fora da temporada.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Wellington Silva, Romércio, Jansen, Marlon, Neto Moura, Lucas Siqueira, Arthur, Gedoz, Matheus Oliveira e Lucas Tocantins.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves, Bryan, Rafael Ribeiro, Camutanga, Júnior Tavares, Djavan, Rhaldney, Jean Carlos, Tailson, Murillo e Vinicius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 x 0 Remo Série B 21 de setembro de 2021 Remo 2 x 1 Avaí Série B 16 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Remo Série B 30 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Remo x Coritiba Série B 4 de outubro de 2021 20h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 2 Londrina Série B 21 de setembro de 2021 Botafogo 3 x 1 Náutico Série B 18 de setembro de 2021

Próximas partidas