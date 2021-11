Remo x Manaus: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Remo enfrenta o Manaus nesta quarta-feira (23), às 20h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Como empataram no primeiro duelo em 1 a 1, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Manaus DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines José

Assistentes: Fabiano da Silva e Vanderson Antônio

Quarto árbitro: Joelson Nazareno

ONDE VAI PASSAR?

A TV Cultura (PA), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (24), às 20h30 (de Brasília), no Baenão. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Manaus e Remo empataram em 1 a 1, no jogo de ida. O clube paraense saiu na frente, na cobrança de falta de Marlon. No entanto, o Gavião Real não se abateu e buscou o empate com o gol de Rhafael Lucas.

“O Remo é uma grande equipe, um adversário forte, porém nós sabemos da nossa qualidade também. Eu e meus companheiros enxergamos como uma oportunidade, se conseguirmos ter inteligência e fazer o jogo correr, podemos surpreender”, afirmou Rhafael.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Kevem (Fredson), Marlon e Raimar; Neto Moura (Paulinho Curuá), Marcos Júnior e Pingo (Erick Flores); Jefferson, Rafinha (Ronald) e Renan Gorne (Wallace).

Provável escalação do Manaus: Matheus, Edvan, Spice, Marcelo, Ronaell; Derlan, Júlio Rusch (Márcio Passos), Daniel Costa (Jack Chan), Anderson Paraíba (Phillip) e Douglas Lima (Guilherme Amorim); Rafhael Lucas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANAUS

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 0 Manaus Série C 7 de novembro de 2021 Manaus 1 x 1 Remo Copa Verde 12 de novembro de 2021

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 2 Remo Série B 19 de novembro de 2021 Remo 0 x 1 Goiás Série B 15 de novembro de 2021

Próximas partidas