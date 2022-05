Remo x Floresta: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Jogo da oitava rodada da Série C acontece às 19h (de Brasília); confira o serviço do jogo deste domingo (29)

Pela oitava rodada da Série C, o Remo enfrenta o Floresta neste domingo (29), no Baenão, às 19h (de Brasília).

No meio da tabela, o Remo está em décimo lugar na Série C, com 10 pontos marcados.

Do outro lado, o Floresta ocupa a 12ª posição, com a mesma pontuação do rival deste sábado.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Remo tem uma série de desfalques por lesão neste domingo.

Desta forma, o técnico Paulo Bonamigo fará mudanças obrigatórias no time titular.

O Floresta tem todo o elenco à disposição para a partida no Baenão e vai a campo com força total.

Possível escalação do Remo: Vinícius, Celsinho, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel, Netto e Fernandinho; Brenner e Rodrigo Pimpão.

Possível escalação do Floresta: Marcão; Yago Rocha, Mailson, Perema e Fábio Alves; Rendell, Alason, Thalysson e Carlinhos; Klenilsson e Flávio Torres.

DESFALQUES

REMO:

Everton Sena, Ricardo Luz, Leonan, Jean Patrick, Albano e Erick Flores: lesionados.

FLORESTA:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Remo e Floresta será transmitido ao vivo pelo DAZN, na plataforma de streaming, neste domingo.