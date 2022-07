Remo x Ferroviário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece nesta segunda-feira (1), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Remo e Ferroviário se enfrentam nesta segunda-feira (1), no Baenão, a partir das 20h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na internet.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN!

Sem perder há duas rodadas (uma vitória e um empate), o Remo aparece no meio da tabela com 22 pontos. Até o momento, soma seis triunfos, quatro empates e seis derrotas. Aproveitamento de 45% na Terceirona.

Do outro lado, o Ferroviário, lutando contra o rebaixamento, com apenas 16 pontos, vem de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos.

Em oito jogos disputados, são três vitórias do Remo, duas do Ferroviário, além de três empates. No primeiro turno, o time cearense venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ferroviário: Jonathan, Mateus Pivô, Vitão, Fredson e Matheus Reis; Emerson, Alemão e Emerson Souza; Dudu Silva, Ian e Edson Cariús.

Possível escalação do Remo: Zé Carlos; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Marciel, Paulinho Curuá, Anderson Paraíba; Leandro Carvalho (Netto), Bruno Alves e Brenner.

Desfalques da partida

Remo

Ronald: machucado

Ferroviário

sem desfalques confirmado

Quando é?

JOGO Remo x Ferroviário DATA Segunda-feira, 1 de agosto de 2022 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes e Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Últimos resultados e próximos jogos

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 0 ABC Série C 17 de julho de 2022 Botafogo-PB 0 x 0 Remo Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Aparecidense Série C 7 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Botafogo-SP x Remo Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Ferroviário

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 2 x 0 Ferroviário Série C 16 de julho de 2022 Ferroviário 0 x 0 Vitória Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas