Remo x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta terça-feira (20), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento, Remo e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (20), no Baenão, a partir das 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Cruzeiro DATA Terça-feira, 20 de julho de 2021 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Diel e Luiza Naujorks (RS)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida (PA)

ONDE VAI PASSAR?

O Cruzeiro busca a vitória fora de casa/Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Premiere, no pay-per-view, vai passar o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REMO

Após sair da zona da degola, o Remo quer mais um triunfo para abrir distância dos rivais que estão na parte debaixo da tabela.

O time de Felipe Conceição quer aproveitar o fator casa e o momento instável do adversário para buscar os três pontos.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes, Uchoa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Dioguinho, Erick Flores e Victor Andrade.

CRUZEIRO

Há seis jogos sem vencer na Série B, o Cruzeiro precisa somar pontos para não entrar no Z-4. A Raposa não terá Marcelo Moreno e Claudinho, por outro lado, Matheus Barbosa, Ramon, Matheus Pereira e Guilherme Bissoli, voltaram a ser relacionados.

Além disso, Giovanni está suspenso e Adriano foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Já Cáceres, Henrique e Geovane seguem no departamento médico.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio, Norberto, Léo Santos, Rhodolfo, Jean Cabral, Lucas Ventura, Marcinho, Bruno José, Rafael Sobis e Wellington Nem.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 2 Remo Brasileirão Série B 17 de julho de 2021 Remo 2 x 1 Brusque Brasileirão Série B 14 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Remo Brasileirão Série B 23 de julho de 2021 16h (de Brasília) Avaí x Remo Brasileirão Série B 28 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 3 Avaí Brasileirão Série B 17 de julho de 2021 Botafogo 3 x 3 Cruzeiro Brasileirão Série B 10 de julho de 2021

Próximas partidas